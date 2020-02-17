Джиджи и Белла Хадид похвастались стройными фигурами в редкой общей съемке для глянца

Джиджи и Белла Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

Девушки снялись для американского Vogue

Джиджи и Белла Хадид – пожалуй, самые популярные модели современности. Обе они участвуют в массе показов на каждой Неделе моды, а также снимаются для рекламных кампаний лучших брендов и глянцевых журналов. Но чаще всего девушки блистают в съемках отдельно. Типажи моделей существенно отличаются: Джиджи с ее "кукольной" внешностью любят представлять в более нежных, женственных и "сладких" образах. А Белла, которую недавно признали самой красивой девушкой в мире, любит даже на фотосессиях показывать свой бунтарский характер и страсть к провокациям.

Сестры снялись в общей фотосессии (фото: instagram.com/gigihadid)

Тем более неожиданным сюрпризом для поклонников стала общая работа сестер. 24-летняя Джиджи и 23-летняя Белла стали героинями нового мартовского номера американского Vogue. Старшая Хадид показала несколько общих фото, с восторгом сообщив подписчикам о съемке: "Я и моя сладкая сестренка Белла для мартовского выпуска Vogue! Спасибо ангелам @mr_carlos_nazario @studio_jackson Большая любовь всегда".

Белла запостила то же самое фото и сделала еще более трогательную подпись: "Это заставляет меня плакать самыми счастливыми слезами – так рада поделиться страницей в @voguemagazine с моей старшей сестрой... Спасибо Анне, моим любимым людям @studio_jackson @mr_carlos_nazario, моему кумиру Джиджи Хадид и всем, кто делал это…".

Новые фото девушек (фото: instagram.com/gigihadid; instagram.com/bellahadid)

На фото обе сестры примерили стильные наряды, которые подчеркнули их совершенные тела. Образ Беллы составили удлиненный жакет и кокетливая круглая шляпка с вуалью, а также сумочка на цепочке и крупные кольца-серьги. В макияже ей выделили скулы и чувственные губы, Джиджи одета в блестящий костюм, расшитый пайетками. Из аксессуаров ей также подобрали сумочку с цепочкой и шляпку с вуалью. Макияж старшей сестре сделали с акцентом на яркие губы.

На других фото, которые уже успели оценить фолловеры, девушки позируют по отдельности. Обе они демонстрируют вещи из новых коллекций лучших брендов, в частности Chanel. Глянец пока не показал полную версию фотосессии, но наверняка вскоре порадует нас новыми кадрами стильной съемки.