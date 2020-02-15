Участница шоу "Топ-модель по-украински" сменила имя: теперь не Яся Крутова

Во время съемок проекта самую татуированную участницу «Топ-модели по-украински» называли Ясей. Но девушка решила – хватит.

– Мне не нравится, когда незнакомые или малознакомые люди называют меня Яся, – объясняет девушка. – Мое полное имя Ярослава, а сокращение Яся – это уменьшительно-ласкательное для семьи и близких друзей. Конечно, некоторые ребята и команда проекта начали так меня называть во время съемок «Топ-модели по-украински» (кстати, мама меня за это ругала, когда узнала). А когда в выпусках начали титровать «Яся Крутова», то и вся страна присоединилась. Сейчас при знакомстве всегда представляюсь Ярославой – это красивое старославянское имя, и я его очень люблю.

Ну, хорошо, Ярослава – понятно, но откуда появилась «Ева»?

– Просто стало больше съемок и работ с иностранными фотографами, режиссерами, и, бывает, что человеку сложно правильно произносить полное имя. Поэтому я подумала, что нужно найти аналог – сокращённое имя, которое будет нравиться мне и подходить к фамилии. Мне кажется, Ева Крутова звучит отлично.

Дима Топоринский

Что ж, теперь любимая парочка выпускников «Топ-модели по-украински» – это Ева и Дима, так что не удивляйтесь, когда увидите новость «Дима Топоринский женился на Еве».

Напомним, ранее украинская топ-модель Алла Костромичева "зажгла" на дне рождения Пэрис Хилтон.