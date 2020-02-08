Вообще не зазнавшаяся: украинская топ-модель "зажгла" на дне рождения Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон и Алла Костромичева (фото: из личного архива модели)

На вечеринке Пэрис также была супермодель Хайди Клум и фотомодель Винни Харлоу

17 февраля американская актриса и модель, наследница крупнейшей в мире сети отелей «Hilton Hotels» Пэрис Хилтон отмечает 38-летие. Однако одна из самых известных тусовщиц и «гламурных блондинок» мира решила организовать громкую праздничную вечеринку заранее. Среди звездных гостей вечера оказалась украинская топ-модель Алла Костромичева. С Пэрис Хилтон ведущая «Нового канала» познакомилась лет шесть назад. Алла уверяет: в реальной жизни Пэрис – искренняя и добрая.

Вчера вечером на Нью-Йоркском Бродвее было громко и весело ведь свои 38 лет праздновала Пэрис Хилтон. На вечеринку к дочери отельного магната приехали сливки нью-йоркского общества. Среди гостей была и ведущая «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева.

– Что-что, а веселиться Пэрис умеет, – рассказывает Алла. – И эта тусовка была невероятной – я давно так не танцевала (прошу заметить, без капли алкоголя). Все проходило дома у Хилтон, в ее квартире-лофте на Бродвее. Было много звездных гостей – начиная от Хайди Клум, Винни Харлоу и заканчивая американскими стендап-комиками.

По словам Костромичевой, квартира была украшена «в стиле Пэрис»: море гелевых шариков в виде единорогов и колец с бриллиантами, игрушечные пони. Посреди лофта разместили сцену, а сбоку – диджейский пульт, за которым время от времени играла именинница. Пэрис зажигала в розовом платье с открытой спиной, пела в игрушечную помаду гигантских размеров и позировала.

Вечеринка Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/4amnyc)

– Пэрис – настоящая девочка, – улыбается ведущая Нового канала. – С ней всегда легко и весело. А главное, она вообще не зазнавшаяся. Несмотря на образ звезды, при личном общении Пэрис очень милая и приветливая. Это один из тех случаев, когда сценический образ затмевает реальный.

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