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Участница "Топ-модели по-украински" Дарина Герасимчук открыла свой первый показ на Ukrainian fashion week

Lite » Мода 08.02.2020 - 12:43
Участница "Топ-модели по-украински" Дарина Герасимчук открыла свой первый показ на Ukrainian fashion week
Показ STARCHAK (фото: пресс-служба)

Это первый показ Герасимчук в рамках Украинской недели моды

Для участницы «Топ-модели по-украински» на Новом канале Дарины Герасимчук показ бренда STARCHAK стал первым после окончания проекта. Кстати, ранее Мальвина Чукля рассказала о съемках в лукбуке Katerina Kvit. По словам участницы «Топ-модели по-украински», он прошла без кастинга!

На протяжении пяти дней в столичном «Мистецькому Арсеналі» проходила Украинская неделя моды. Среди моделей на подиуме можно было заметить многих участников «Топ-модель по-украински». Из третьего сезона реалити на показы попали только Мальвина Чукля и Дарья Герасимчук, которая «дефилюнькала» в последний день UFW.

Участница &quot;Топ-модели по-украински&quot; Дарина Герасимчук открыла свой первый показ на Ukrainian fashion week

Дарина Герасимчук на показе бренда STARCHAK

– Это мой первый показ на Украинской неделе моды, и я попала на него без кастинга: меня дизайнер позвала лично! Очень благодарна ей, – поделилась Дарья впечатлениями с Новым каналом. – Множество эмоций. «Дефилюнькала», как богиня (ну, по крайней мере, я так думаю!) Мне очень понравилось. Шла, а мне кричали: «Муза! Муза», такой бальзам на душу. Образ мне, в принципе, понравился. Считаю, я просто красавица! На этот раз у меня получился только один показ, дальше – больше. Буду ходить на кастинги. Все, Даша «в деле». Кстати, я открывала показ, это просто невероятно!

Девушка отметила, что большую часть свободного времени посвящает учебе, поэтому моделинг пока отложила «на потом». Но глядя на то, насколько Дарья уверенно чувствовала себя на подиуме, можно уже сейчас сказать, что у девушки – большое модельное будущее!

А если вы хотите видеть эту участницу в «Супер Топ-модель по-украински», не забывайте заходить на голосование на сайте Нового канала и каждый час нажимать на сердечко возле фото Даши.

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