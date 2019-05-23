"У нас будут красивые дети": Потап подтвердил свадьбу с Каменских откровенным клипом-посвящением

Фото: Настя Каменских и Потап (пресс-служба)

Артист наконец-то официально подтвердил слухи о грядущей свадьбе

Слухи о романтических отношениях Потапа и Насти Каменских ходят уже довольно давно, а в последнее время в прессу также попала информация о том, что 23 мая якобы состоится свадьба артистов. Теперь это официально - в день своей свадьбы Потап наконец подтвердил догадки, признался в любви своей избраннице и сообщил, что они действительно женятся. Артист сделал это с помощью клипа, который посвятил любимой женщине.

Видео на песню "Константа" в стиле love story вышло на YouTube-канале ПТП в знаковый для пары день - день их свадьбы, 23 мая.

Продюсер отметил, что в этой композиции можно найти ответы на все вопросы, и что он выразил в ней все свои чувства и эмоции.

Видео: ПТП - Константа (youtube.com/ПТП)

"Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. "Константа" - это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном – о союзе наших галактик, о нашей любви", - прокомментировал Потап.

Фото: Настя Каменских и Потап (пресс-служба)

В клипе можно услышать такие строчки, как "Я пытался уберечь ее от лишних глаз", "Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые милые дети" и увидеть "домашние" кадры с Каменских. Певица позирует на кровати в нижнем белье, на кухне в халатике и со своей собакой. В конце Потап и Настя предстают в свадебных нарядах.

Фото: Настя Каменских и Потап (пресс-служба)

Отметим, что 23 мая Потап поведет Настю Каменских под венец в одном из роскошных загородных ресторанов. Пара решила не приглашать на событие журналистов, поскольку это слишком интимный момент их жизни.

Пресс-служба Потапа также поделилась романтическими совместными фотографиями влюбленной пары.

Фото: Настя Каменских и Потап (пресс-служба)

Текст песни "Константа":

Еа ПТП

Я последний кто не написал

О любви ни одной строчки

Нет

Я последний отношения скрывал свои

Сто тысяч лет

Просто я пытался уберечь ее

От лишних глаз слов постов

Я бываю очень откровенным

Только сокровенным для меня

Любовь

Была есть и будет

Плевать что скажут люди

Мой Бог меня судит

А он есть Любовь

Плывем в море судеб

Мы словно на судне

И ветер попутный мне скажет без слов

Я люблю тебя больше

Всех на этом свете

У нас будут красивые

Милые дети

Люблю тебя больше всех

В этой вселенной

Моя любовь- это константа

Она неизменна

Потому что ты мне

Как зеркало показала

Меня самого настоящего и свободного

Потому что ты судьбу исковерканную

Повернула и теперь

Она из счастья соткана

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Даааа

Счастье - это так просто

Встречать обнимать друг друга

Без лишних вопросов

Быть вместе в своем собственном мире

Смотреть обнявшись

Смертельное оружие 4

Счастье – это так легко

Нырять друг в друга глубоко глубоко

Задыхаться от любви в объятиях

Это настоящая любовь

Мать ее

Фото: Настя Каменских и Потап (пресс-служба)

Конечно же, поклонники пары пришли в полный восторг. Они пишут, что всегда верили в их любовь и от всего сердца поздравляют с радостным событием, а также желают счастливой семейной жизни.

"Красивая пара, так все и должно было быть. Настенька молодец, растопила сердце Потапу"

"Счастья вам! Я плачу!"

"Счастья вам. Всегда знала что вы вместе, это просто судьба, которая вас свела"

"УРА, наконец-то. Самый лучший пейринг моего детства"

"Как красиво и честно. Вау, до слез. Безграничного счастья, любви и исполнения всех желаний. Это песня любви, и из глубины души"

"Боже яке гарне зізнання, кожна жінка хоче і мріє, щоб Їй присвятили пісню чи таке гарне зізнання. Так мило. Свято і не зважати ні на що"

"Поздравляю Вас! Берегите друг друга!"

"Я аж прослезилась, как же красиво !! Вы очень красивая пара , счастья вам бесконечного!"

"Это так милооооо)) счастье вам, я очень рада за вас"

"Счастья вам безграничного, вы прекрасны!)))"

Напомним, дату и место свадьбы Потапа и Каменских подтвердили несколько официантов заведения, где полным ходом идет подготовка к празднованию музыкальной свадьбы года. В тусовке рассказывают, что на свадьбу пригласили много звезд, будет несколько сотен гостей.

Как сообщалось ранее, в сети уже показали пригласительную открытку на свадебную вечеринку 23 мая.

Кстати, Настя Каменских смутила Потапа своими откровениями.