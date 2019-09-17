"Тысячи мурашек": Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы на Танцах со звездами 2019

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов устроили пышную свадьбу во время четвертого прямого эфира шоу Танцы со звездами 2019. Пара расписалась в одном из киевских ЗАГСов после более десяти лет отношений и решила отгулять торжество прямо на паркете самого танцевального проекта страны. Прима-балерина сменила за эфир несколько праздничных нарядов и умилила зрителей, ведущих и коллег-судей первым свадебным вальсом с мужем. Звезда не смогла не поблагодарить всех причастных к организации запоминающегося торжества, о чем написала в instagram.

Судья Танцев со звездами опубликовала несколько трогательных фото и видео с церемонии на паркете. На одном из них запечатлен поцелуй балерины и ее мужа, на другом – они держатся за руку, стоя в окружении звездных гостей, и смотрят на летящее сверху конфетти.

Екатерина вспомнила всех причастных к организации ее свадьбы в эфире, начиная от режиссеров, и заканчивая стилистами.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"До сих пор тысячи мурашек.... Хочу еще раз поблагодарить команду телеканала 1+1 за невероятно душевный и романтический эфир! Отдельное спасибо идейному вдохновителю, продюсеру Владимиру Завадюку. Ты подарил сказку и праздник не только мне, но и миллионам зрителям нашей страны. Нашим красивым, невероятным ведущим Юрию Горбунову и Тине Кароль, а также, непревзойденной тамаде, богине ламината Лесе Никитюк", - написала прима-балерина.

Отдельно она обратилась к любимому муж и участникам Танцев со звездами 2019.

"Мужу… Александр Стоянов, тут no comments.... Думаю, все, кто вчера смотрел эфир, меня поймут.... Друзья, участники Танцев со звездами, спасибо, что разделили с нами этот вечер! Было очень трогательно и радостно узнавать ваши истории, познакомиться с вашими половинками. Вы — часть не просто наших эфиров, а нашей жизни!" - призналась знаменитость.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов ( фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Муж балерины присоединился к словам жены и оставил для нее трогательное признание. "Мы сделали это, и впереди нас ждет еще больше волшебных моментов!" - написал он.

Ранее Екатерина Кухар показала собственную свадьбу в деталях – в кадр попал многоярусный праздничный торт, который молодые разрезали вместе.