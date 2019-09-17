"Тисячі мурашок": Кухар поділилася враженнями від весілля на Танцях з зірками 2019

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов влаштували пишне весілля під час четвертого прямого ефіру шоу Танці з зірками 2019. Пара розписалася в одному з київських РАГСів після більше десяти років відносин і вирішила відгуляти свято прямо на паркеті самого танцювального проекту країни. Прима-балерина змінила за ефір кілька святкових суконь і зворушила глядачів, ведучих і колег-суддів першим весільним вальсом з чоловіком. Зірка не змогла не подякувати всіх причетних до організації незабутнього торжества, про що написала в instagram.

Суддя Танців з зірками опублікувала кілька зворушливих фото і відео з церемонії на паркеті. На одному з них зображено поцілунок балерини і її чоловіка, на іншому – вони тримаються за руку, стоячи в оточенні зіркових гостей, і дивляться на конфетті, що летить зверху.

Катерина згадала всіх причетних до організації її весілля в ефірі, починаючи від режисерів, і закінчуючи стилістами.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"До цих пір тисячі мурашок.... Хочу ще раз подякувати команду телеканалу 1+1 за неймовірно душевний і романтичний ефір! Окреме спасибі ідейному натхненнику, продюсера Володимира Завадюку. Ти подарував казку і свято не тільки мені, але і мільйонам глядачів нашої країни. Нашим красивим, неймовірним ведучим Юрію Горбунову і Тіні Кароль, а також, неперевершеній тамаді, богині ламінату Лесі Нікітюк", - написала прима-балерина.

Окремо вона звернулася до коханого чоловіка і учасників Танців з зірками 2019.

"Чоловікові... Олександр Стоянов, тут no comments.... Думаю, всі, хто вчора дивився ефір, мене зрозуміють.... Друзі, учасники Танців з зірками, спасибі, що розділили з нами цей вечір! Було дуже зворушливо і радісно пізнавати історію, познайомитися з вашими половинками. Ви — частина не просто наших ефірів, а нашого життя!" - зізналася знаменитість.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов ( фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Чоловік балерини приєднався до слів дружини і залишив для неї зворушливе зізнання. "Ми зробили це, і попереду нас чекає ще більше чарівних моментів!" - написав він.

Раніше Катерина Кухар показала власне весілля в деталях – у кадр потрапив багатоярусний святковий торт, який молоді розрізали разом.