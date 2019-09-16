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Милые детали: Екатерина Кухар показала главную сладость - свадебный торт

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.09.2019 - 10:58
Милые детали: Екатерина Кухар показала главную сладость - свадебный торт
Кухар и Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Кухар появляется на видео в белом мини-платье с глубоким декольте

Екатерина Кухар не перестает приятно удивлять поклонников трогательными моментами своей свадьбы. Напомним, что прима-балерина и премьер Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов сообщили буквально вчера, 15 сентября, о своей росписи. Пара даже опубликовал в сети видео из ЗАГСа, где они обменивались кольцами.

А вечером 15 сентября состоялся уже четвертый прямой эфир Танцы со звездами (проект покинула Надежда Матвеева и Валерий Шохин), который прошел под темой “Вечер любви”. В самом начале четвертого эфира на паркете шоу провели пышную церемонию бракосочетания, ведущими которой выступили Юрий Горбунов и Тина Кароль.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились в прямом эфире Танцев со звездами

А после эфира, уже за кулисами прошел сам праздник. Так, на своей страничке в сети instagram Кухар опубликовала фото и видео, на котором запечатлен процесс разрезания свадебного торта. Показала Кухар и сам торт - белоснежный, в три яруса, украшенный воздушными белыми цветами. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Интересно, что во время четвертого эфира Кухар несколько раз меняла наряды, и все белого цвета. На разрезании торта она была в белом мини-платье с глубоким декольте. Платье дополнительно украшено воздушным полупрозрачным рукавом и небольшим декоративным шлейфом.

Милые детали: Екатерина Кухар показала главную сладость - свадебный торт

Свадебный торт Кухар и Стоянова (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, ранее Екатерина Кухар растрогала признанием мужу в день свадьбы. Балерина подчеркнула, что они с супругом живут одним сердцем на двоих!
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