Было очень тяжело: Джамала впервые рассказала об опасной болезни и очаровала архивными фото

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица откровенно рассказала о своих болезнях

Джамала, как и многие звездные коллеги и сознательные украинцы, находится дома на карантине, тем более звезда в положении, а это значит, что подвергать себя риску – вдвойне опасно. Певица устраивает джейм-сейшены и вместе со своими музыкантами по видеосвязи импровизирует и исполняет всемирно известные хиты и свои композиции – ее поклонникам доставляет удовольствие слушать live-исполнение своей любимицы. Также артистка регулярно делится архивными фото и воспоминаниями из детства и юности. Так, она решила впервые рассказать о перенесенных недугах и роли врачей в своей жизни.

Певица поделились раритетными снимками, на которых запечатлена в детстве, юности и с сыночком Эмир-Рахаманом на руках.

"Не делайте мне больно, я вам песенку спою!" - так я говорила в детстве, когда попадала к врачу. Конечно же, как и все дети, я страшно боялась врачей. Помню, что в 6 лет у меня были частые отиты, мне было очень больно. И о, чудо! Не помню как, но доктор вылечил меня — перестали болеть уши и уменьшились ангины", - рассказала певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"В 18 лет, на первом курсе консерватории, я заболела скарлатиной. Скарлатиной, Карл! Такое еще было? Да, мне тоже казалось, что это название из "Айболита", а не настоящая болезнь.Меня положили в инфекционную больницу, на 40 дней поместили в карантин. Это была какая-то программа "За стеклом", потому что с сестрой и одногруппниками, которые приезжали ко мне, мы виделись только через стекло. Ко мне никого не пускали, это было очень тяжело, а еще я очень переживала, что пропускаю занятия по вокалу. Важно было долечиться, так как скарлатина поражает самое ценное — горло. Благо, болезнь прошла без последствий. И снова не без помощи заботливых врачей, которые меня вылечили",- призналась Джамала.

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"Ну и одно из последних ярчайших впечатлений от работы врачей — это, конечно, рождение ребенка. Слушайте, там все как в супер профессиональном музыкальном бэнде. Я с восхищением наблюдала за слаженной командой… Все их действия выверены даже не по минутам, а по секундам. Это потрясающе!" - восхитилась артистка.

Она выразила поддержку всем медикам, которые в непростое время мировой пандемии коронавируса самоотверженно борются за жизнь и здоровье пациентов, и напомнила, как важна их работа.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы отметили ее поразительное сходство с сыном. И заявили, что со студенческих времен она совсем не изменилась.

Эмирчик похож на маму!

Удивительное фото

Какие шладкие

Эмир точнюсенькая копия мамы

Боже милий, Ви така красуня справжня, взагалі не змінилися з юнацьких років. Будьте здорові

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала пожаловалась на сложности с малышом на карантине.