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Будет не хватать на живых концертах: Джамала впервые выступила в прямом эфире с концертом

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2020 - 16:59
Будет не хватать на живых концертах: Джамала впервые выступила в прямом эфире с концертом
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась эмоциями от прошедшего эфира

Джамала также решила не оставлять своих фолловеров без внимания и приятных сюрпризов. Многие украинские селебритис на период карантина решили не просто делиться фото, а выходить в прямые эфиры. Отметим, что карантин в Украине продлили до 24 апреля! К примеру, Настя Каменских теперь по утрам проводит онлайн-тренировки, а Оля Полякова каждый вечер читает с дочками сказки на ночь. Джамала также подхватила популярный тренд среди коллег. 24 марта вечером беременна певица выступила в прямом эфире с концертом! Певица исполнила вживую свои хиты, пообщалась с подписчиками и провела очень атмосферный вечер — как раз то, чего сейчас так не хватает многим украинцам.

Несмотря на вторую беременность Джа старается не унывать и оставаться позитивной. К чему призывает и своих подписчиков. Чтобы хоть как-то подбодрить поклонников в это непростое время Джамала дала полноценный часовой концерт онлайн!

“Саме в ці непрості моменти хочеться ділитися з вами позитивною енергією та пісням, які я писала в різні моменти мого творчого шляху. Я вже вибрала треклист. У ньому пісні, які ви найчастіше згадували, коли писали мені. Одразу скажу, що заспівати ВСЕ неможливо, але буду намагатися ділитися з вами музикою та яскравими емоціями. Дуже хочеться, щоб ми всі швидко побороли цей вірус. Залишайтесь вдома, дотримуйтесь дисципліни”, — обратилась к поклонниками певица.

Джамала выступила с онлайн-концертом в instagram

А вот после концерта Джа поспешила поделиться своими эмоциями. Для нее это был первый подобный опыт, и от того еще более волнительный.

“Дякую всім, хто дивився наш онлайн-концерт! Для мене це було дуже хвилююче. Абсолютно нове відчуття. Ніби ви були дуже близько, хоча і не бачила ваших очей. Ваші коменти дуже надихають! Такого інтерактиву буде не вистачати на живих концертах. Ось так співаєш пісню, а посеред приспіву хтось вигукує: “А можна The Great Pretender?” Вірю, що скоро зустрінемося на концертних майданчиках”, — подытожила исполнительница.

При этом свой пост Джа сопроводила серией фото из старой фотосессии. На снимках Джамала позирует в “роковом” total black образе. На певице — черная косуха. Кстати, тренд весны-2020. Образ дополнят длинное ассиметричное платье в полоску и с кожаными рюшами. На ногах — объемные кожаные ботинки. А вот в руках исполнительница держит микрофон.

Будет не хватать на живых концертах: Джамала впервые выступила в прямом эфире с концертом

Будет не хватать на живых концертах: Джамала впервые выступила в прямом эфире с концертом

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Подписчики Джамалы поспешили прокомментировать ее новый пост и прошедший концерт. Конечно же, многие попросили делать такие сюрпризы почаще.

  • “Очень уютный был вечер. Спасибо”
  • “Тоже безумно верю, что скоро встретимся”
  • “Самый волшебный карантинный вечер”
  • “Как душевно и тепло вчера было! Очень порадовала, зарядила и вдохновила, Джа” Спасибо!!”
  • “Ждём ещё что-то подобное, и конечно же большой концерт когда мы все встретимся”
  • “Було дуже класно!!!!! Так душевно, від таких онлайн- концертів відчуття, що артист завітав прямо додому і співав тільки для тебе))) Дякую!”
  • “Це було неперевершено! Стільки емоцій,відчуттів ,енергетика неймовірна,хоча Ви і не бачили наших очей,але ми бачили і Чулииии Ваші очі”
  • “Это было здорово, а главное - чувствовались искренность, тепло и душа. Спасибо вам огромное и конечно вашим ребятам”
  • “Спасибо Вам за трансляцию, за эмоции, за ваш прекрасный голос Очень верю, что мы скоро увидимся! Вы- наше солнышко”

Будет не хватать на живых концертах: Джамала впервые выступила в прямом эфире с концертом

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала рассказала, как проходит вторая беременность.

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