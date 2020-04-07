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Фантазия заканчивается: Джамала посетовала на трудности карантина с маленьким ребенком

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 14:28
Фантазия заканчивается: Джамала посетовала на трудности карантина с маленьким ребенком
Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Певица призналась, что ей уже сложно придумывать, как развлекать Эмира

Беременная во второй раз Джамала строго придерживается режима самоизоляции и остается дома вместе с мужем и сыном. При этом певица старается не скучать и развлекать своих поклонников - она регулярно устраивает онлайн-концерты и джем-сейшены с музыкантами, исполняя каверы на известные хиты и свои песни. Кроме того, она демонстрирует стильные луки даже на карантине, и много времени посвящает двухлетнему сыночку Эмиру. Однако на третьей неделе ее фантазия начала истощаться!

Джамала поделилась забавными фото с малышом и рассказала, чем они занимаются на карантине. На снимках одетая в нежно-розовый пуловер артистка лучезарно улыбается, а вот Эмир в голубой кофточке выглядит серьезным и недовольным.

Знаменитость призналась, что уже не знает, чем развлекать ребенка, и попросила помощи у поклонников.

Фантазия заканчивается: Джамала посетовала на трудности карантина с маленьким ребенком

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Фантазія закінчується. Діліться, як проводите час з вашими малюками вдома?
Ми —

  • збираємо конструктор,
  • малюємо;
  • ліпимо з пластиліну,
  • вчимо букви, кольори і т.д.


І, звичайно, дивимося мультики. І тут питання! Які порекомендуєте мультики для дитини 2 років? Я вже не можу одне і те саме по колу. P.S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна", - поделилась своими проблемами Джамала.

Фантазия заканчивается: Джамала посетовала на трудности карантина с маленьким ребенком

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики звезды принялись с удовольствием делиться своими советами и вариантами, что посмотреть и сделать с малышом дома.

  • И еще -строить халабуду
  • Ой какие глаза у малыша выразительные
  • У меня девочка, ей 3,6 года. Мы с самого начала ей включали советские мультики, ну и Лунтика. Смотрела с удовольствием
  • Старая добрая халабуда, не вигвам, а именно халабуда - всех нас спасёт
  • Бегаем по квартире ,играем в прятки
  • Є класний мультик україномовний про трактора Джона
  • Кінетичний пісок дуже класна штука, овочі на липучках. Вчора ліпили пиріжки з тіста, а синуля колобка ( щастя переповнюло дитину), танцюємо
  • Все перечисленное вами сделали и просто сходим с ума
  • Улица Сезам, Телепузики
  • З паперу клейте аплікації
  • вообще деток очень жаль... лучшее решение - загородный домик. Сейчас как никогда становится данное желание актуальным и осознанным

Фантазия заканчивается: Джамала посетовала на трудности карантина с маленьким ребенком

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала показала яркий "карантинный" образ в платье и стильной шляпке.

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