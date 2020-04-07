Фантазия заканчивается: Джамала посетовала на трудности карантина с маленьким ребенком

Певица призналась, что ей уже сложно придумывать, как развлекать Эмира
Беременная во второй раз Джамала строго придерживается режима самоизоляции и остается дома вместе с мужем и сыном. При этом певица старается не скучать и развлекать своих поклонников - она регулярно устраивает онлайн-концерты и джем-сейшены с музыкантами, исполняя каверы на известные хиты и свои песни. Кроме того, она демонстрирует стильные луки даже на карантине, и много времени посвящает двухлетнему сыночку Эмиру. Однако на третьей неделе ее фантазия начала истощаться!
Джамала поделилась забавными фото с малышом и рассказала, чем они занимаются на карантине. На снимках одетая в нежно-розовый пуловер артистка лучезарно улыбается, а вот Эмир в голубой кофточке выглядит серьезным и недовольным.
Знаменитость призналась, что уже не знает, чем развлекать ребенка, и попросила помощи у поклонников.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
"Фантазія закінчується. Діліться, як проводите час з вашими малюками вдома?
Ми —
⠀
І, звичайно, дивимося мультики. І тут питання! Які порекомендуєте мультики для дитини 2 років? Я вже не можу одне і те саме по колу. P.S. Вираз обличчя Еміра говорить про те, що справа дуже серйозна", - поделилась своими проблемами Джамала.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики звезды принялись с удовольствием делиться своими советами и вариантами, что посмотреть и сделать с малышом дома.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, что ранее Джамала показала яркий "карантинный" образ в платье и стильной шляпке.