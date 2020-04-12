Було дуже важко: Джамала вперше розповіла про небезпечну хворобу і зачарувала архівними фото

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка відкрито розказала про свої хвороби

Джамала, як і багато її зіркових колег і свідомі українці, перебуває вдома на карантині, тим більш зірка в положенні, а це значить, що піддавати себе ризику – подвійно небезпечно. Співачка влаштовує джейм-сейшени і разом зі своїми музикантами по відеозв'язку імпровізує і виконує всесвітньо відомі хіти та свої композиції – її шанувальникам доставляє задоволення слухати live-виконання своєї улюблениці. Також артистка регулярно ділиться архівними фото і спогадами з дитинства і юності. Так, вона вирішила вперше розповісти про перенесені недуги і роль лікарів у своєму житті.

Співачка поділилися раритетними знімками, на яких відображена в дитинстві, юності і з синочком Емір-Рахаманом на руках.

"Не робіть мені боляче, я вам пісеньку заспіваю!" - так я говорила в дитинстві, коли потрапляла до лікаря. Звичайно ж, як і всі діти, я страшно боялася лікарів. Пам'ятаю, що в 6 років у мене були часті отити, мені було дуже боляче. І о, диво! Не пам'ятаю як, але лікар вилікував мене — перестали боліти вуха і зменшилися ангіни", - розповіла співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"В 18 років, на першому курсі консерваторії, я захворіла на скарлатину. Скарлатину, Карл! Таке ще було? Так, мені теж здавалося, що це назву "Айболита", а не справжня хвороба.Мене поклали в інфекційну лікарню, що на 40 днів помістили в карантин. Це була якась програма "За склом", тому що з сестрою та одногрупниками, які приїжджали до мене, ми бачилися тільки через скло. До мене нікого не пускали, це було дуже важко, а ще я дуже переживала, що пропускаю заняття з вокалу. Важливо було долікуватися, так як скарлатина вражає найцінніше — горло. Благо, хвороба пройшла без наслідків. І знову не без допомоги турботливих лікарів, які мене вилікували",- зізналася Джамала.

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"Ну і одне з останніх найяскравіших вражень від роботи лікарів — це, звичайно, народження дитини. Слухайте, там все як у супер професійному музичному бенді. Я з захопленням спостерігала за злагодженою командою... Всі їх дії вивірені навіть не по хвилинах, а по секундах. Це приголомшливо!" - захопилася артистка.

Вона висловила підтримку всім медикам, які в непростий час світової пандемії коронавіруса самовіданно борються за життя та здоров'я пацієнтів, і нагадала, як важлива їх робота.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали зазначили її разючу схожість з сином. І заявили, що зі студентських часів вона зовсім не змінилася.

Емірчик схожий на маму!

Дивовижне фото

Які солодкі

Емір точнюсенькая копія мами

Боже милий, Ви така красуня справжня, взагалі не змінилися з юнацьких років. Будьте здорові

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала поскаржилася на складності з малюком на карантині.