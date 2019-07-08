"Ты невероятна": Холостяк 9 очаровал романтикой с любимой в Париже (видео)

Никита Добрынин признался, что встреча с Дарьей затмила все события, котрые произошли с ним в этом году
Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Дарья Квиткова неданво отправились в совместное путешествие в самый романтичный город на планете — Париж. Пара только начала делиться с подписчиками в Instagram фото с отдыха, но уже с первых кадров поклонники телешоу заметили, что чувства захлестнули звездных влюбленных и они выглядят невероятно счастливыми.
Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
"Самым главным событием этого года стал вовсе не проект Холостяк, а то что мы встретили друг друга. Ты невероятна. Мы невероятны", - написал Никита под романтичным фото на фоне Эйфелевой башни.
Подписчики отметили, что очень надеются, что отношения у пары сложатся, ведь за многие сезоны популярного шоу с участницами шоу любовь ни один "холостяк" так и не построил. А у Никиты и Дарьи есть все шансы, считают подписчики:
Особенно очаровали фанатов кадры со взаимными поцелуями героев телешоу, они посчитали их очень милыми.
Напомним, что победительница Холостяк 9 недавно похвасталась роскошным подарком от любимого и рассказала, почему им раньше приходилось летать на отдых порознь.
Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин показал постельное фото с любимой и рассказал об их времяпровождении.
Кстати, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова рассказала, как наводит уют в доме.