"Ты невероятна": Холостяк 9 очаровал романтикой с любимой в Париже (видео)

Фото: Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин признался, что встреча с Дарьей затмила все события, котрые произошли с ним в этом году

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Дарья Квиткова неданво отправились в совместное путешествие в самый романтичный город на планете — Париж. Пара только начала делиться с подписчиками в Instagram фото с отдыха, но уже с первых кадров поклонники телешоу заметили, что чувства захлестнули звездных влюбленных и они выглядят невероятно счастливыми.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Самым главным событием этого года стал вовсе не проект Холостяк, а то что мы встретили друг друга. Ты невероятна. Мы невероятны", - написал Никита под романтичным фото на фоне Эйфелевой башни.

Подписчики отметили, что очень надеются, что отношения у пары сложатся, ведь за многие сезоны популярного шоу с участницами шоу любовь ни один "холостяк" так и не построил. А у Никиты и Дарьи есть все шансы, считают подписчики:

Боже, как приятно на вас смотреть

Боже, не могу перестать умиляться! Для меня вы лучшая пара проекта Холостяк! Хотя нет, думаю, в вашем случае проект ни при чем, вы просто должны были встретиться! Очень рада за вас

Вы самые лучшие, счастья вам ребята

На это можно смотреть вечно

Боже неужели действительно хоть одна пара из этого проекта будет действительно вместе. Дай Бог вам оставаться и в дальнейшем такими влюбленными и счастливыми.

такие классные!!!вы просто созданы друг для друга!!!так гармонично смотритесь, берегите друг друга!!!!!

Вы очень смотритесь, счастья вам и деток

Так хочется, чтобы у вас всё было хорошо,не теряйте ту сказочную химию которая между вами происходит. Думаю у вас хватит реактивов для продления этой химической реакции))))

Особенно очаровали фанатов кадры со взаимными поцелуями героев телешоу, они посчитали их очень милыми.

Напомним, что победительница Холостяк 9 недавно похвасталась роскошным подарком от любимого и рассказала, почему им раньше приходилось летать на отдых порознь.

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин показал постельное фото с любимой и рассказал об их времяпровождении.

Кстати, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова рассказала, как наводит уют в доме.