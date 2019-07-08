"Ти неймовірна": Холостяк 9 зачарував романтикою з коханою в Парижі (відео)

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін зізнався, що зустріч з Дариною затьмарила всі події, які відбулися з ним в цьому році

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця, 21-річна Дарина Квіткова нещоданво вирушили в спільну подорож в найромантичніше місто на планеті — Париж. Пара тільки-но почала ділитися з підписниками в Instagram фото з відпочинку, але вже з перших кадрів шанувальники телешоу помітили, що почуття захопили зоряних закоханих і вони виглядають неймовірно щасливими.

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Найголовнішою подією цього року став зовсім не проект Холостяк, а те що ми зустріли один одного. Ти неймовірна. Ми неймовірні", - написав Микита під романтичним фото на фоні Ейфелевої вежі.

Підписники відзначили, що дуже сподіваються, що відносини у пари складуться, адже за багато сезони популярного шоу з учасницями шоу любов жоден "холостяк" так і не побудував. А у Микити і Дарини є всі шанси, вважають підписники:

Боже, як приємно на вас дивитися

Боже, не можу перестати милуватися! Для мене ви найкраща пара проекту Холостяк! Хоча ні, думаю, у вашому випадку проект ні при чому, ви просто повинні були зустрітися! Дуже рада за вас

Ви найкращі, щастя вам

На це можна дивитися вічно

Боже невже справді хоч одна пара з цього проекту буде дійсно разом Дай Бог вам залишатися і надалі такими закоханими та щасливими.

такі класні!!!ви просто створені один для одного!!!так гармонійно виглядаєте, бережіть один одного!!!!!

Щастя вам і діток

Так хочеться, щоб у вас все було добре,не втрачайте ту казкову хімію яка між вами відбувається. Думаю у вас вистачить реактивів для продовження цієї хімічної реакції))))

Особливо зачарували фанатів кадри зі взаємними поцілунками героїв телешоу, вони вважають їх дуже милими.

Нагадаємо, що переможниця Холостяк 9 нещодавно похвалилася розкішним подарунком від коханого і розповіла, чому їм раніше доводилося літати на відпочинок порізно.

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав постільне фото з коханою і розповів про їх проведення часу.

До речі, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розповіла, як наводить затишок в будинку.