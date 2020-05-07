TVORCHI выпустили яркое видео твоей весны – «Мова тіла»

TVORCHI – артисты, чье имя все чаще звучит не только в украинской музыкальной индустрии, но и за ее пределами. После их громкого появления на Нацотборе «Евровидения» о группе узнала Европа, с ней еще ближе познакомились наши слушатели.

Украинец Андрей и нигериец Джеффри – два молодых фармацевта из Тернополя, которые однажды познакомились на улице. Теперь они вместе создают музыку, которая вызывает у окружающих восхищение: «Вау, это украинская группа?»

В то время, когда все застряли в карантинных буднях, группа TVORCHI представляет видео на один из самых популярных треков их второго альбома Disco lights – «Мова тіла».

Это видео – «весна здорового человека», к которой мы привыкли: светлая, яркая, наполненная солнцем и любовью. Ее теперь так не хватает, и именно поэтому прямо сейчас – идеальный момент, чтобы «Мова тіла» стала для вас настоящим трамплином весенних эмоций.

Видеоработа, режиссером которой стал Андрей Лагутин, снималась еще прошлой осенью в Киеве. Съемки длились два дня и охватили пять локаций: стадион КПИ, парковку у метро «Олимпийская», парк на Дорогожичи, открытая баскетбольная площадка и обычный школьный спортзал.

«Группа TVORCHI делает очень стильную музыку, и это хотелось подчеркнуть видеоработой. «Мова тіла» – это очень яркий, солнечный трек. Когда я услышал его впервые, сразу увидел желтый цвет. Именно это воспоминание и переросло в дальнейшую стилистику видеоработы. Хотел достичь чистого изображения, чтобы не было ничего лишнего: ни цветов, ни информации», – рассказывает режиссер Андрей Лагутин.

TVORCHI сейчас работают над третьим альбомом, запись которого происходит дистанционно. Каждый из музыкантов записывает свои партии у себя дома: Андрей и Джеффри впервые в своей музыкальной карьере сознательно отказались от студийных условий ради соблюдения режима изоляции.