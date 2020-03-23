TVORCHI выпустили джингл из звуков карантина #залишайсявдома

Группа TVORCHI создали джингл, использовав для него реальные звуки карантина!
Таким образом артисты поддержали национальную кампанию #залишайсявдома, главным месседжем которой является противодействие распространения коронавируса.
Джингл, созданный группой для привлечения внимания широкой аудитории к наиболее эффективному методу для препятствования распространению COVID-19 – домашней изоляции.
TVORCHI — #залишайсявдома
Музыканты использовали типичные звуки в доме во время карантина: открытый кран, рассыпанная гречка, использование антисептического средства, открытие окон, шорохи полочек, натягивание перчаток и др.
“Мы, как и все сознательные украинцы, сохраняем спокойствие и остаемся дома! Эти несколько дней вдохновили нас на музыку, состоящую из звуков карантина: использование антисептического средства, воды в открытом кране, рассыпанной гречки, шорох полочек и всего прочего, что окружает нас дома каждую секунду. Нашей музыкой мы призываем вас противостоять коронавирус, ведь это очень просто – #залишайсявдома”, – комментируют TVORCHI.