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TVORCHI выпустили джингл из звуков карантина #залишайсявдома

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2020 - 16:18
TVORCHI выпустили джингл из звуков карантина #залишайсявдома
TVORCHI (фото: пресс-служба)

Группа TVORCHI создали джингл, использовав для него реальные звуки карантина!

Таким образом артисты поддержали национальную кампанию #залишайсявдома, главным месседжем которой является противодействие распространения коронавируса.

Джингл, созданный группой для привлечения внимания широкой аудитории к наиболее эффективному методу для препятствования распространению COVID-19 – домашней изоляции.

TVORCHI — #залишайсявдома

Музыканты использовали типичные звуки в доме во время карантина: открытый кран, рассыпанная гречка, использование антисептического средства, открытие окон, шорохи полочек, натягивание перчаток и др.

Мы, как и все сознательные украинцы, сохраняем спокойствие и остаемся дома! Эти несколько дней вдохновили нас на музыку, состоящую из звуков карантина: использование антисептического средства, воды в открытом кране, рассыпанной гречки, шорох полочек и всего прочего, что окружает нас дома каждую секунду. Нашей музыкой мы призываем вас противостоять коронавирус, ведь это очень просто – #залишайсявдома”, комментируют TVORCHI.

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