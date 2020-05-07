TVORCHI випустили яскраве відео твоєї весни – «Мова тіла»

TVORCHI – артисти, чиє ім'я дедалі частіше звучить не лише в українській музичній індустрії, а й за її межами. Після їхньої гучної появи на Нацвідборі «Євробачення» про гурт дізналася Європа, з ним ще ближче познайомилися наші слухачі.

Українець Андрій і нігерієць Джеффрі – два молоді фармацевти з Тернополя, які одного разу познайомилися на вулиці. Тепер вони разом створюють музику, що викликає в оточуючих захоплення: «Вау, це український гурт?»

У той час, коли всі застрягли в карантинних буднях, гурт TVORCHI презентує відео на один із найпопулярніших треків їхнього другого альбому Disco lights – «Мова тіла».



Це відео – «весна здорової людини», до якої ми звикли: світла, яскрава, наповнена сонцем і коханням. Її тепер так бракує, і саме тому просто зараз – ідеальний момент, щоб «Мова тіла» стала для вас справжнім трампліном весняних емоцій.



Відеоробота, режисером якої став Андрій Лагутін, була відзнята ще минулої осені в Києві. Зйомки тривали два дні й охопили п’ять локацій: стадіон КПІ, парковку біля метро «Олімпійська», парк на Дорогожичах, відкритий баскетбольний майданчик та звичайний шкільний спортзал.



«Гурт TVORCHI робить дуже стильну музику, і це хотілося підкреслити відеороботою. «Мова тіла» – це дуже яскравий, сонячний трек. Коли я почув його вперше, відразу побачив жовтий колір. Саме ця згадка й переросла в подальшу стилістику відеороботи. Хотів досягнути чистого зображення, щоб не було нічого зайвого: ні кольорів, ні інформації», – розповідає режисер Андрій Лагутін.

TVORCHI зараз працюють над третім альбомом, запис якого відбувається дистанційно. Кожен з музикантів записує свої партії у себе вдома: Андрій і Джеффрі вперше у своїй музичній кар’єрі свідомо відмовилися від студійних умов задля дотримання режиму ізоляції.