Целый мир: Лилия Подкопаева очаровала редким фото с новорожденной дочкой Эвелиной

Лилия Подкопаева зря времени на праздничных каникулах не теряет. Украинская спортсменка, как никогда ранее, была активна в соцсетях. Молодая мама показывала фото у нарядной елки (кстати, весьма стильно наряженной). Более того, в преддверии встречи нового года Подкопаева блеснула стройной фигурой. После рождения второй дочери спортсменка очень быстро вернулась к прежней форме.

А вот после встречи Нового 2020 года Подкопаева с возлюбленным, бизнесменом Игорем Дубинским отправились в Париж, где провели очень насыщенные выходные. Посетили различные рестораны, туристические места. И конечно же, побывали в Лувре.

Похоже, что поездка подошла к концу. И Лилия вернулась обратно домой. Отметим, что спортсменка с детьми от предыдущего брака (Вадим и Каролина) живут в США. В городе Атланта (штат Джорджия). Именно под таким геотегом было сделано новое трогательное фото.

На снимке молодая мама нежно держит на руках новорожденную дочку. Счастливая мама искренне улыбается в камеру. При этом лица малышки в розовом костюмчике на фото не видно.

“Для мира ты всего лишь один человек, а для кого-то одного ты целый мир!”- многозначительно подписала снимок спортсменка.

Лилия Подкопаева с дочкой Эвелиной (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, что 19 сентября украинская спортсменка сообщила прекрасную новость - Лилия Подкопаева родила девочку, которой счастливые родители дали имя Эвелина. Отцом ребенка является Игорь Дубинский, с которым Лилия пока что не состоит в официальном браке. При этом мужчина прекрасно относится к детям Лилии от предыдущего брака - приемный сын Вадим и родная дочка Каролина, названная так в честь своей крестной матери и лучшей подруги Лилии Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек). На сегодняшний день большая семья живет в США. Хотя время от времени Лилия прилетает в Украину, сразу же попадая в светские хроники.

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Дубинский с дочкой Эвелиной (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее Подкопаева с возлюбленным заворожила романтикой на улочках Парижа.