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Глаза сияют счастьем: Лилия Подкопаева с возлюбленным заворожила романтикой на улочках Парижа

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2020 - 10:42
Глаза сияют счастьем: Лилия Подкопаева с возлюбленным заворожила романтикой на улочках Парижа
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка показала самые счастливые моменты в столице Франции

Лилия Подкопаева отправилась с любимым, бизнесменом Игорем Дубинским в Париж на новогодние праздники. Пара поселилась в престижном отеле "Four Seasons" в центре города, где встретила Новый Год. Столица Франции располагает к любви и романтике, чем Лилия и Игорь поспешили воспользоваться и отправились на романтический променад. Гимнастка показала французский фотосет со второй половинкой на странице в Instagram.

Спортсменка и ее возлюбленный позировали на фоне наряженной елки на Вандомской площади. Игорь обнял любимую за талию, стоя у нее за спиной, и нежно прижался щекой к щеке. На другом фото пара делает счастливое селфи на фоне Эйфелевой башни, на третьем – позирует с бокалами шампанского в интерьерах уютного ресторана отеля.

"В жизни главное совпасть - интересами, мыслями, чувствами, желаниями. Совпадайте!" - оставила жизнеутверждающую и мотивирующую подпись под парижским фотосетом Олимпийская чемпионка.

Лилия Подкопаева с любимым (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Под снимками пару поспешили поздравить с праздниками звездные друзья: Санта Димопулос, Ани Лорак, Леся Никитюк и другие.

Подписчики гимнастки не смогли пройти мимо романтических кадров. От них не укрылся счастливый взгляд Лилии.

  • С Новым годом! Вы очень красивые!
  • Які Ви класні!
  • Красивые!
  • Спасибо! Совпадаем! Вы отлично совпадаете!
  • Все очень красиво и гармонично, всего вам хорошего!
  • Очень красивая пара!
  • На вас так приятно смотреть. Такие вы милые. Дай Бог счастья и вечной любви Вашей семье!
  • Какие вы вместе счастливые!
  • Я рада за тебя, твои глаза сияют счастьем, которого ты так долго ждала

Скриншот комментариев

В разделе "сториз" гимнастка показала несколько кадров, сделанных в гостиннице. В частности, пикантное фото в халате у бассейна, на котором засветила стройные ножки. Также она провела небольшую экскурсию по своему роскошному номеру.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Ранее Лилия Подкопаева в стильном костюме цвета электрик душевно поздравила с Новым Годом.

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Новости Украины Лилия Подкопаева
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