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Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в знаковом месте Парижа

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2020 - 12:05
Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в знаковом месте Парижа
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка посетила знаменитый парижский музей

Лилия Подкопаева вместе с возлюбленным и отцом младшей доченьки Эвелины, бизнесменом Игорем Дубинским отправилась на новогодние праздники в Париж. Пара поселилась в престижном готеле "Four Seasons" в самом сердце столицы Франции. Влюбленные не упускают возможности прогулятся по городу моды и романтики и насладиться его главными достопримечательностями. В Instastories гимнастка показала несколько кадров, сделанных во время экскурсии в Лувр.

Для променада Олимпийская чемпионка выбрала удобную одежду – теплую парку цвета хаки с белоснежным мехом, темные джинсы, которые подчеркнули ее стройные ножки, удобные черные ботинки, шапку и солнечные очки.

Лилия позировала снаружи и внутри здания. Она с интересом рассматривала экспонаты и делилась особо впечатлившими ее подлинниками с подписчиками.

Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в знаковом месте Парижа

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка не смогла устоять перед соблазном сделать нежное совместное фото с любимым. Игорь обнял сзади Лилию за талию, а она лишь счастливо улыбалась в камеру.

Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в знаковом месте Парижа

Фото: Лилия Подкопаева с любимым (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка поделилась также очаровательным фото в элегантном черном платье на фоне светящейся Эйфелевой башни. Она показала завораживающий вид из окна. Стоит отметить, что на наряде Лилии можно увидеть цепочку-украшение с логотипом CHANEL.

Лилия Подкопаева показала нежность с любимым в знаковом месте Парижа

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Кстати, это далеко не первый визит Лилии и ее любимого в Париж. Например, весной прошлого года пара также наведалась в столицу Франции – тогда гимнастка была еще беременна. Она успела встретиться и провести время со своими киевскими друзьями – Потапом и Настей Каменских, Владимиром Дантесом и Надей Дорофеевой.

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