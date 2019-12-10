Третий глаз на лбу и красный мейкап: Анна Ризатдинова поразила сказочным образом

Анна Ризатдинова даже после участия в гипер насыщенных съемках шоу Танцы со звездами 2019 не планирует отдыхать. Украинская гимнастка с головой ушла в съемки новых проектов, интервью и фотосессии. Напомним, что по итогам шоу Танцы со звездами 2019 победу одержала пара Ксения Мишина и Женя Кот. А вот Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров заняли второе место. При этом спортсменка не скрывает: “Очень сложно проигрывать”. Однако для себя Анна сделала вывод, что их с Сашей серебро - “на вес золота”.

После съемок в Танцах со звездами Ризатдинова стала очень популярной. Украинскую спортсменку спешат пригласить на съемки новогодних концертов, а также свежих выпусков различных шоу. Напримеру, съемки новых выпусков шоу “Суперинтуиция” на “Новом канале”. При этом перед камерами Ризатдинова появилась ну в очень оригинальном и неожиданном образе.

Украинскую гимнастку перевоплотили в некое “сказочное создание”. Особенно поражает необычный макияж Анны. Часть ее лица покрасили в алые тона. А также нарисовали третий глаз на лбу. Дополняют мейкап белоснежные жемчужины. К такому макияжу подобран и соответствующий образ - пестрый разноцветный костюм с широким поясом оранжевого цвета.

“На этом фото сложилось всё. Мейк после съёмок. Обложка @viva_ukraine_magazine”, - подписала фото Ризатдинова.

Анна Ризатдинова с третьим глазом на лбу (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

А вот в разделе сториз гимнастка опубликовала еще больше видео, на которых можно рассмотреть ее образ. Анна шутит, мол, после подобных съемок и с таким макияжем она еще может дома подрабатывать для сына аниматором.

Скриншоты: instagram.com/anna_rizatdinova

Поклонники Ани также пришли в восторг от ее необычного перевоплощения. И поспешили засыпать свою любимицу комментариями:

“Боевой раскрас”

“Анна, Вы очаровательны!”

“Анна, ви супер! Дуже сподобалась ваша самба! Просто вражають емоції!”

“Как быстро все стирается с памяти, проект это уже история, но какое приятное послевкусие от вашей невероятной пары. Обожаю любоваться красивыми людьми”

“Класс! Красавица”

“Красунечка! І з партнером своїм- гарна пара”

“Аня, вы очень талантливая! очаровательная девушка!!”

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее украинская красавица Анна Ризатдинова вышла на подиум в роскошном "цветочном" платье. В Киеве состоялся показ дебютной коллекции Ольги Сумской.