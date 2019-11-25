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Сложно проигрывать: Анна Ризатдинова прокомментировала поражение в суперфинале шоу Танцы со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.11.2019 - 10:36
Сложно проигрывать: Анна Ризатдинова прокомментировала поражение в суперфинале шоу Танцы со звездами 2019
Александр Прохоров и Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova) 

Анна оставила трогательное фото с Александром Прохоровым

Танцы со звездами 2019 официально завершились в прошедшее воскресенье, 24 ноября. Победу одержала пара Ксения Мишина и Женя Кот. А вот на втором месте оказались Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Следует отметить, что по результатам судейского голосования победила именно Ризатдинова (118 баллов от судей). А вот Мишина-Кот получили от судей 113 баллов, но именно зрители ТВ-шоу дали конкурсантам наибольшее количество голосов.

По итогам суперфинала украинская гимнастка поспешила оставить свой отзыв и поделиться первыми эмоциями. При этом спортсменка не скрывает - ей сложно принять поражение.

“Друзья! Вот и закончилось наше путешествие под названием Танцы со звездами 2019! Мне, как спортсменке, конечно же, очень сложно проигрывать. Но и в то же время я понимаю, что наше серебро на вес золота! Знаете, такое полное удовлетворение сейчас, потому что понимаю, что мы сделали все, что от нас зависело! Дорогие наши зрители , мы благодарны вам!! Я думала, что уйду на эфире так пятом. Спортсменов ведь не знают в нашей стране, но вы нас донесли на своих ручках до финала. Всех обняла и поцеловала. P.s. Дальше ждите кучаааа постов с благодарностями”, - пишет Ризатдинова.

Свой пост Анна сопроводила “победным” фото с Александром Прохоровым. При этом Анна держит в руках кубок победителя шоу Танцы со звездами 2019.

Сложно проигрывать: Анна Ризатдинова прокомментировала поражение в суперфинале шоу Танцы со звездами 2019

Александр Прохоров и Анна ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Поклонники Ризатдиновой поспешили поддержать спортсменку и засыпали ее приятными комментариями:

  • “Спасибо вам! Вы большая умница! Так держать”
  • “Вы лучшая! Вы должны были выиграть. К сожалению, у нас люди голосуют не понятно как. Знайте, победа ваша. Это были настоящие танцы”
  • “Ви були і є найкращими з перших ефірів”
  • “Анечка, Вы гордость страны!!! Как это не знаем спортсменов, мы гордимся Вами!!! И очень болели за Вас на танцах”
  • “На вас хотелось смотреть ,ваша пара была очень яркой, техничной и эмоциональной. Видя каждый ваш выход на паркет, было видно, как вам нравится то, что вы делаете, какое получаете удовольствие)) И от этого сплошное удовольствие было смотреть на вас))) спасибо огромное!!!!”
  • “Ваша пара однозначно лучшая! Жаль, так болела за вас и смс отправляла”
  • “Ребяты вы такую планку задали на этом шоу ,что я уже и не знаю кого 1+1 будет приглашать на следующий сезон”

Сложно проигрывать: Анна Ризатдинова прокомментировала поражение в суперфинале шоу Танцы со звездами 2019

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее Ризатдинова, Мишина и Булитко честно признались, с кем бы хотели танцевать.

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Новости Украины Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
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