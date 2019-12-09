Украинская красавица: Анна Ризатдинова вышла на подиум в роскошном "цветочном" платье

Гимнастка примерила один из нарядов, созданных известной актрисой
После завершения проекта Танцы со звездами 2019 его финалистка Анна Ризатдинова живет насыщенной жизнью - гимнастка активно посещает светские мероприятия вместе со своим партнером по шоу Александром Прохоровым, а кроме того, приняла участие в съемке для глянцевого журнала. А недавно спорсменка попробовала еще одну новую для себя роль - она вышла на подиум в качестве модели.
Анна представила роскошное платье в пол из дебютной коллекции знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской RIDNA. Соответсвенно, все наряды были в народном стиле, а также украшены разнообразными принтами по мотивам картин великой украинской художницы Екатерины Билокур.
Ризатдинова дефилировала в ярком зеленом платье, украшенном россыпью цветов и с воротником из бус.
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
На своей странице в Instagram она поделилась подборкой фото с мероприятия, на которых запечатлена по время дефиле по подиуму, а также с Ольгой Сумской и другими участницами показа.
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
"Кожна сукня з колекції має свою назву відповідно з картиною Української художниці Катерини Білокур. Моє плаття має назву - "Квіти за тином" @olgasumska дуже приємно стати частиною такої події", - написала гимнастка.
Анна Ризатдинова и Ольга Сумская (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
В комментариях подписчики отметили, что именно так выглядит настоящая украинская красавица и оставили Анне много восхищенных отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)
Напомним, что Анна Ризатдинова рассказала, как складывались ее отношения на проекте с победительницей Танцев со звездами 2019 Ксенией Мишиной.