"Куда деть щеки?" Травести-дива Монро показала фото десятилетней давности

Звезда показала, как выглядела, когда ей был 31 год
Украинская травести-дива Монро, которая обычно демонстрирует своим подписчикам в Instagram фото в провокационных образах, решила показать, какой была десять лет назад.
Звезда выложила в свой микроблог коллаж, на котором можно увидеть ее в 31 и 41 год. На первом снимке Монро наряжена в праздничный наряд, усыпанный камнями и пайетками, а также с массивными украшениями. Волосы травести-дивы покрашены в платиновый блонд, а макияж выглядит вызывающе.
На другом фото Монритта уже в более сдержанном наряде - черном плаще и с легким мейк-апом. Волосы также приобрели более благородный оттенок.
Можно заметить, что сейчас травести-дива выглядит стройнее, чем раньше.
"Прекрасное время было", - подписала кадр звезда.
Травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta
Поклонники Монро также обратили внимание на то, что сейчас она выглядит лучше, чем десять лет назад.
Скриншот: instagram.com/monritta
Скриншот: instagram.com/monritta
Скриншот: instagram.com/monritta
Напомним, ранее травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца.