"Куда деть щеки?" Травести-дива Монро показала фото десятилетней давности

Украинская травести-дива Монро, которая обычно демонстрирует своим подписчикам в Instagram фото в провокационных образах, решила показать, какой была десять лет назад.

Звезда выложила в свой микроблог коллаж, на котором можно увидеть ее в 31 и 41 год. На первом снимке Монро наряжена в праздничный наряд, усыпанный камнями и пайетками, а также с массивными украшениями. Волосы травести-дивы покрашены в платиновый блонд, а макияж выглядит вызывающе.

На другом фото Монритта уже в более сдержанном наряде - черном плаще и с легким мейк-апом. Волосы также приобрели более благородный оттенок.

Можно заметить, что сейчас травести-дива выглядит стройнее, чем раньше.

"Прекрасное время было", - подписала кадр звезда.

Травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta

Поклонники Монро также обратили внимание на то, что сейчас она выглядит лучше, чем десять лет назад.

А вы себе на каком фото больше нравитесь? Мне очень нравится второе, да и вообще все фотосессии у Юли. А время будет еще прекрасней! Ведь многое зависит от нас самих! Да?

Куда деть щеки?

Сейчас лучше!

Вы на левой фотке выглядите старее, чем на правой, как?

Сейчас вы красивее намного! Возраст к лицу.

Как лицо так сузили? Красота! Это операция или липолитики?

Бенджамин Батон современности!

Скриншот: instagram.com/monritta

Скриншот: instagram.com/monritta

Скриншот: instagram.com/monritta

Напомним, ранее травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца.