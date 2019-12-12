"Куди подіти щоки?" Травесті-діва Монро показала фото десятирічної давності

Українська травесті-діва Монро, яка зазвичай демонструє своїм шанувальникам в Instagram фото в провокаційних образах, вирішила показати, якою була десять років тому.

Зірка виклала в свій мікроблог колаж, на якому можна побачити її у 31 і 41 рік. На першому знімку Монро у святковому вбранні, всипаному камінням і паєтками, а також з масивними прикрасами. Волосся травесті-діви пофарбоване в платиновий блонд, а макіяж виглядає зухвало.

На іншому фото Монритта вже в більш стриманому вбранні - чорному плащі і з легким мейк-апом. Волосся також придбали більш благородний відтінок.

Можна помітити, що зараз травесті-діва виглядає стрункішою, ніж раніше.

"Прекрасний час був", - підписала кадр зірка.

Травесті-діва Монро. Фото: instagram.com/monritta

Прихильники Монро також звернули увагу на те, що зараз вона виглядає краще, ніж десять років тому.

А ви собі на якому фото більше подобаєтеся? Мені дуже подобається друге, та й взагалі всі фотосесії у Юлі. А час буде ще прекраснішим! Адже багато залежить від нас самих! Так?

Куди подіти щоки?

Зараз краще!

Ви на лівій фотці виглядаєте старіше, ніж на правій, як?

Зараз ви набагато гарніше! Вік вам личить.

Як лице так звузили? Краса! Це операція або ліполітикі?

Бенджамін Батон сучасності!

Скріншот: instagram.com/monritta

Скріншот: instagram.com/monritta

Скріншот: instagram.com/monritta

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю.