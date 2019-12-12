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"Куди подіти щоки?" Травесті-діва Монро показала фото десятирічної давності

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Зірка показала, як виглядала, коли їй був 31 рік

Українська травесті-діва Монро, яка зазвичай демонструє своїм шанувальникам в Instagram фото в провокаційних образах, вирішила показати, якою була десять років тому.

Зірка виклала в свій мікроблог колаж, на якому можна побачити її у 31 і 41 рік. На першому знімку Монро у святковому вбранні, всипаному камінням і паєтками, а також з масивними прикрасами. Волосся травесті-діви пофарбоване в платиновий блонд, а макіяж виглядає зухвало.

На іншому фото Монритта вже в більш стриманому вбранні - чорному плащі і з легким мейк-апом. Волосся також придбали більш благородний відтінок.

Можна помітити, що зараз травесті-діва виглядає стрункішою, ніж раніше.

"Прекрасний час був", - підписала кадр зірка.

Травесті-діва Монро. Фото: instagram.com/monritta

Прихильники Монро також звернули увагу на те, що зараз вона виглядає краще, ніж десять років тому.

  • А ви собі на якому фото більше подобаєтеся? Мені дуже подобається друге, та й взагалі всі фотосесії у Юлі. А час буде ще прекраснішим! Адже багато залежить від нас самих! Так?
  • Куди подіти щоки?
  • Зараз краще!
  • Ви на лівій фотці виглядаєте старіше, ніж на правій, як?
  • Зараз ви набагато гарніше! Вік вам личить.
  • Як лице так звузили? Краса! Це операція або ліполітикі?
  • Бенджамін Батон сучасності!

Скріншот: instagram.com/monritta

Скріншот: instagram.com/monritta

Скріншот: instagram.com/monritta

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю.

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