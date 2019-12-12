"Куди подіти щоки?" Травесті-діва Монро показала фото десятирічної давності

Зірка показала, як виглядала, коли їй був 31 рік
Українська травесті-діва Монро, яка зазвичай демонструє своїм шанувальникам в Instagram фото в провокаційних образах, вирішила показати, якою була десять років тому.
Зірка виклала в свій мікроблог колаж, на якому можна побачити її у 31 і 41 рік. На першому знімку Монро у святковому вбранні, всипаному камінням і паєтками, а також з масивними прикрасами. Волосся травесті-діви пофарбоване в платиновий блонд, а макіяж виглядає зухвало.
На іншому фото Монритта вже в більш стриманому вбранні - чорному плащі і з легким мейк-апом. Волосся також придбали більш благородний відтінок.
Можна помітити, що зараз травесті-діва виглядає стрункішою, ніж раніше.
"Прекрасний час був", - підписала кадр зірка.
Травесті-діва Монро. Фото: instagram.com/monritta
Прихильники Монро також звернули увагу на те, що зараз вона виглядає краще, ніж десять років тому.
Скріншот: instagram.com/monritta
Скріншот: instagram.com/monritta
Скріншот: instagram.com/monritta
Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю.