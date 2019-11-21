Травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Эпатажная артистка позировала "лысой" и с ярким гримом

Украинская травести-дива Монро постоянно восхищает своих поклонников яркими и стильными образами, а также эффектным макияжем. Также 41-летняя артистка может похвастаться завидной физической формой - недавно она подробно рассказала, что же помогает ей сохранять красоту и стройнойсть. Яркую внешность и харизму Монро оценили и за рубежом - она украсила обложку британского бьюти-глянца LYUN Beauty.

Снимками из фотосессии знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что Монро позировала фотографу Вадиму Яцуну в весьма экстравагантном образе - силиконовой накладке на голову, которая создает иллюзию полного отсутствия волос, и ярком гриме с акцентом на бровях и губах.

Дополнили эффектный лук черный боди-арт а-ля кофточка с откровенным декольте в виде языков пламени. Кроме того, руки модели также полностью окрашены в черный, а на ногтях - ярко-красный маникюр.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Несколько фото, в том числе и варианты обложек издания, также опубликовал на своей страничке фотограф.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/vadim_yatsun)

"Три часа потрясающий визажист - гример @alla_yakymova детально прорисовывала каждый штрих-волосок на бровях, тонировала кожу, бережно клеила силиконовую накладку на голову и всячески пыталась довести образ до состояния, когда фотографу останется только чуть чуть сгладить тон и подчеркнуть рисунок! А фотограф, не менее потрясающий @vadim_yatsun поставил готовую модель в кадр и произнес pose. В итоге все ждали два! года, чтобы фото попали на обложку и страницы английского бьюти- журнала и мир увидел наш креатив! Я ждать НЕ люблю, Но в случае с творчеством нет четких рамок, границ и времени. Дождались", - прокомментировала дива Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/vadim_yatsun)

В комментариях пользователи сети активно выражают свой восторг подобным образом, некоторые даже сравнивают артистку с инопланетянкой.

Вау! Это великолепно!

Фантастика!!! Круто!!!

Всем браво!!! Это очень круто!

Мне кажется, это ваша лучшая фотосессия! Фотографу браво!

Афигеть как круто!!

Потрясающе

С ума сойти, как круто!!

Как необычно. Я восхищена. Вы достойны обложек самых известных журналов

Монро, шедеврально, браво

Нереально просто ..

Монроша, Вы Марсианка! Где ваша летающая тарелка?

Ух ты ж......Великолепная...

Инопланетянка

Монро вы дива.потрясающие фотографии.некий красивущий пришелец!!!)))

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, травести-дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото. Эпатажная артистка устроила атмосферную фотосессию в ботсаду.