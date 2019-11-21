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Травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.11.2019 - 11:58
Травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Эпатажная артистка позировала "лысой" и с ярким гримом

Украинская травести-дива Монро постоянно восхищает своих поклонников яркими и стильными образами, а также эффектным макияжем. Также 41-летняя артистка может похвастаться завидной физической формой - недавно она подробно рассказала, что же помогает ей сохранять красоту и стройнойсть. Яркую внешность и харизму Монро оценили и за рубежом - она украсила обложку британского бьюти-глянца LYUN Beauty.

Снимками из фотосессии знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что Монро позировала фотографу Вадиму Яцуну в весьма экстравагантном образе - силиконовой накладке на голову, которая создает иллюзию полного отсутствия волос, и ярком гриме с акцентом на бровях и губах.

Дополнили эффектный лук черный боди-арт а-ля кофточка с откровенным декольте в виде языков пламени. Кроме того, руки модели также полностью окрашены в черный, а на ногтях - ярко-красный маникюр.

Травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянцаТравести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Несколько фото, в том числе и варианты обложек издания, также опубликовал на своей страничке фотограф.

Травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянцаТравести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/vadim_yatsun)

"Три часа потрясающий визажист - гример @alla_yakymova детально прорисовывала каждый штрих-волосок на бровях, тонировала кожу, бережно клеила силиконовую накладку на голову и всячески пыталась довести образ до состояния, когда фотографу останется только чуть чуть сгладить тон и подчеркнуть рисунок! А фотограф, не менее потрясающий @vadim_yatsun поставил готовую модель в кадр и произнес pose. В итоге все ждали два! года, чтобы фото попали на обложку и страницы английского бьюти- журнала и мир увидел наш креатив! Я ждать НЕ люблю, Но в случае с творчеством нет четких рамок, границ и времени. Дождались", - прокомментировала дива Монро.

Травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/vadim_yatsun)

В комментариях пользователи сети активно выражают свой восторг подобным образом, некоторые даже сравнивают артистку с инопланетянкой.

  • Вау! Это великолепно!
  • Фантастика!!! Круто!!!
  • Всем браво!!! Это очень круто!
  • Мне кажется, это ваша лучшая фотосессия! Фотографу браво!
  • Афигеть как круто!!
  • Потрясающе
  • С ума сойти, как круто!!
  • Как необычно. Я восхищена. Вы достойны обложек самых известных журналов
  • Монро, шедеврально, браво
  • Нереально просто ..
  • Монроша, Вы Марсианка! Где ваша летающая тарелка?
  • Ух ты ж......Великолепная...
  • Инопланетянка
  • Монро вы дива.потрясающие фотографии.некий красивущий пришелец!!!)))

Травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, травести-дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото. Эпатажная артистка устроила атмосферную фотосессию в ботсаду.

Травести-дива Монро раскрыла свои секреты красоты и стройности Дива Монро похвасталась впечатляющей растяжкой в Португалии
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