Травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца

Эпатажная артистка позировала "лысой" и с ярким гримом
Украинская травести-дива Монро постоянно восхищает своих поклонников яркими и стильными образами, а также эффектным макияжем. Также 41-летняя артистка может похвастаться завидной физической формой - недавно она подробно рассказала, что же помогает ей сохранять красоту и стройнойсть. Яркую внешность и харизму Монро оценили и за рубежом - она украсила обложку британского бьюти-глянца LYUN Beauty.
Снимками из фотосессии знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что Монро позировала фотографу Вадиму Яцуну в весьма экстравагантном образе - силиконовой накладке на голову, которая создает иллюзию полного отсутствия волос, и ярком гриме с акцентом на бровях и губах.
Дополнили эффектный лук черный боди-арт а-ля кофточка с откровенным декольте в виде языков пламени. Кроме того, руки модели также полностью окрашены в черный, а на ногтях - ярко-красный маникюр.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
Несколько фото, в том числе и варианты обложек издания, также опубликовал на своей страничке фотограф.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/vadim_yatsun)
"Три часа потрясающий визажист - гример @alla_yakymova детально прорисовывала каждый штрих-волосок на бровях, тонировала кожу, бережно клеила силиконовую накладку на голову и всячески пыталась довести образ до состояния, когда фотографу останется только чуть чуть сгладить тон и подчеркнуть рисунок! А фотограф, не менее потрясающий @vadim_yatsun поставил готовую модель в кадр и произнес pose. В итоге все ждали два! года, чтобы фото попали на обложку и страницы английского бьюти- журнала и мир увидел наш креатив! Я ждать НЕ люблю, Но в случае с творчеством нет четких рамок, границ и времени. Дождались", - прокомментировала дива Монро.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/vadim_yatsun)
В комментариях пользователи сети активно выражают свой восторг подобным образом, некоторые даже сравнивают артистку с инопланетянкой.
Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)
Напомним, травести-дива Монро похвасталась длинными ногами на эффектных фото. Эпатажная артистка устроила атмосферную фотосессию в ботсаду.