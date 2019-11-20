Полуголая на пляже: Эмили Ратаковски показала соблазнительное тело в экстремальном бикини

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель засыпала сеть жаркими кадрами

Эмили Ратаковски, которая недавно представила новую линию костюмов, вновь вернулась к своим любимым фото в купальниках. Девушка опубликовала горячее фото с пляжа, где предстала в бикини своей любимой расцветки – леопардовой. Крошечные бюстгальтер и трусики едва прикрывают соблазнительное тело звезды, демонстрируя ее пышную грудь, тонкую талию и стройные ноги. Завершают образ леопардовая шляпка, золотая цепочка и серьги-кольца. «Леопардовые мечты», – написала знойная красотка под фото.

Подобные кадры уже появлялись на странице Эмили, и в подписях она шутит, что леопарда ей никогда не будет достаточно. Что ж, отличный способ заманить всех желающих выглядеть столь же соблазнительно на свой сайт!

Эмили обожает леопардовый принт (фото: instagram.com/emrata)

Также на странице своего бренда девушка объявила еще об одной новинке. Ратаковски примерила черный костюм: топ с глубоким вырезом и узкие брюки с высокой талией. На фото она танцует, а в подписи обозначила: «Мы сделали некоторые вещи, в которых вы можете танцевать и чувствовать себя уютно. Да, да, CATSUITS (буквально «костюмы для кошек», – прим. ред.) уже идут!».

Новинки от Эмили (фото: instagram.com/inamoratawoman)

Напомним, Эмили Ратаковски чаще всего первая примеряет и демонстрирует миру творения своего бренда. Недавно она представила костюмы – пиджаки и юбки, которые решила рекламировать оригинальным способом. 28-летняя красотка надела жакеты прямо на голое тело, давая всем понять, что в этих вещах каждая девушка может быть максимально сексуальной. Таже она показала несколько сочетаний, удачных для всех четырех оттенков новинки: голубого, бежевого, бордового и черного. К слову, костюмы имели необычайный успех: самые маленькие размеры разобрали в первый же день.