Топлес і в капелюшку: Емілі Ратаковскі засвітила голими грудьми на чуттєвому фото

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель спокушає мережу

Емілі Ратаковскі з наближенням теплої пори згадала про свої улюблені селфі в купальниках власної марки. Таким чином дівчина рекламує вироби власного бренду, а також залучає до свого аккаунту все більше нових послідовувачів. Чергове фото 28-річної красуні вийшло по-справжньому «гарячим». Дівчина позує топлес на тлі вікна, на ній одягнені тільки трусики з високими вирізами на стегнах з яскравим принтом, а також блакитна панама. Емілі застигла з лимоном в руках у променях сонячного світла, прикривши пишні голі груди, яку, втім, відмінно видно. Чуттєве фото вона підписала з допомогою барвистого фрукта.

Емілі показала нове гаряче фото (фото: instagram.com/emrata)

Апетитні форми красуні, а також залізний прес і стрункі стегна не на жарт схвилювали фанатів. Вони заходилися писати дівчині компліменти, а також захоплюватися її тілом. Всього фото набрало більше мільйона коментарів і багато тисяч коментарів. Що для Ратаковскі, зрозуміло, не межа.

Нагадаємо, Емілі – одна з найуспішніших бізнес-вумен серед моделей. Вона створила свій бренд купальників Inamorata (що в перекладі означає «кохана») ще в 2017-му році. Пізніше асортимент бренду помітно розширився. Крім купальників, дівчина стала випускати нижню білизну, одяг для дому і навіть жіночні костюми. Ще одна несподівана новинка він красуні – сережки у формі жіночого тіла, ескіз яких для моделі намалював її батько. За словами Емілі, саме так вона бачила цей жіночний і пікантний аксесуар.

Дівчина сама рекламує свої купальники (фото: instagram.com/emrata)

Треба відзначити, що марка завоювала популярність серед фоловерів моделі миттєво. Що не дивно: у самої моделі вже більше 26 мільйонів фоловерів, а на сторінці бренду в Instagram – близько 700 тисяч послідовників. Також Ратаковскі удостоїлася нагород професіоналів. Так, в минулому році Inamorata увійшов в рейтинг Forbes 30 under 30.