Прекрасна с головы до ног: Эмили Ратаковски показала идеальное тело в бежевом total look

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Звезда покорила новым выходом

Эмили Ратаковски, похоже, наскучили домашние селфи, архивные фото и горячие фото из собственной спальни. Звезда решила напомнить всем о своем умении создать безупречный образ и затмить всех на светском ивенте. Девушка опубликовала пару кадров в женственном и нежном образе нюд. Для одного из своих выходов Эмили примерила бежевого оттенка платье на тонких бретельках и с высоким разрезом по ноге. Легкий летний наряд отлично сел по фигуре, подчеркнув соблазнительную грудь и тонкую талию 28-летней красотки.

Эмили в летнем образе (фото: instagram.com/emrata)

Дополнила его Ратаковски босоножками с квадратным носком на невысоких каблуках. А в качестве аксессуаров подобрала разноцветную сумочку Prada, а также часы с золотистым ремешком и солнцезащитные очки овальной формы. Выглядит звезда просто роскошно, что не могли не отметить ее многочисленные поклонники.

Позже девушка вернулась к «карантинным» постам. Она продемонстрировала необычный ролик из своей ванной комнаты, где чистит зубы. Ранее она, по всей видимости, делала прямой эфир для поклонников. Одета модель, актриса и бизнесвумен только в стринги, а также кроп-топ с абстрактным рисунком. Таким образом, Эмили в который раз похвасталась железным прессом, стройными бедрами и упругими ягодицами. Примечательно, что на лицо девушки нанесен макияж. Многие из поклонников принялись обсуждать тот факт, что красавица, судя по всему, сначала красится, а затем уже чистит зубы. Тем не менее, ролик набрал более 2 миллионов просмотров. Что ж, Эмили мастер создать для поклонников актуальный «горячий» контент.

Ратаковски в своей ванной (видео: instagram.com/emrata)

В сториз Эмили продемонстрировала несколько фото в купальниках собственной марки Inamorata. А также вдохновляющих картинок с экзотических пляжей. Таким образом, девушка призывает всех делать предзаказ на модели из новой линии. Потому как однажды карантин закончится, и можно будет вновь блистать на пляжах.