ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Топлес на пляже: полуголая Алессандра Амбросио демонстрирует идеальное тело в мини-бикини

Среда 15 июля 2020 21:21
Топлес на пляже: полуголая Алессандра Амбросио демонстрирует идеальное тело в мини-бикини
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда позирует полуобнаженной

39-летняя модель Алессандра Амбросио регулярно радует армию фанатов полуобнаженными фото. Но летом градус страстей на ее странице взлетел до небывалый высот. Так, звезда запостила новую серию фото, где позирует без верха купальника, топлес. Правда, пышную грудь она кокетливо прикрыла полотенцем. Образ составили крошечные синие плавки на завязках по бокам, а также аксессуары. Легкий макияж и высокий хвост – стильный пляжный аутфит готов!

Топлес на пляже: полуголая Алессандра Амбросио демонстрирует идеальное тело в мини-бикиниТоплес на пляже: полуголая Алессандра Амбросио демонстрирует идеальное тело в мини-бикини

Аутфит Алессандры покорил сеть (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Баланс – это не то, что ты находишь, а то, что ты создаешь», – написала модель, дополнив таким образом свой соблазнительный пост. Поклонники принялись писать, что Амбросио сдепревратила их день в настоящий праздник. Также они сделали массу комментариев в своей привычной манере: «Ты королева», «Фигура – цель», «Ты так прекрасна», «Вау, горячо!», «Идеальные формы», «Ты совершенна»…

Топлес на пляже: полуголая Алессандра Амбросио демонстрирует идеальное тело в мини-бикини

Аня Луиза очень похожа на маму (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, ранее модель показала, как похожа на нее 11-летняя дочь Аня Луиза. «Кстати о моей дочурке…», – написала она под фото, на котором мама с девочкой красуются в коротких шортах и топах. Алеcсандра прихватила с собой свитер, видимо, чтобы не простыть из-за легкого бриза, который дует с океана. Кстати, модная деталь: поклонники обратили внимание, что шорты Алессандры подвязаны не поясом, а платком. Яркий красный аксессуар особенно хорошо выделяется на фоне синих шорт. И мама, дочка – очень стройные, что тоже не скрылось от глаз поклонников.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь