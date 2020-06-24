Полуголая в воде: Алессандра Амбросио покорила спортивным телом в пикантном купальнике

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда устроила фотосессию в бассейне

Алессандра Амбросио знает, как восхитить сеть. 39-летней супермодели не нужно делать для этого ничего особенного – просто надеть купальник. Она привыкла использовать такие маневры круглый год. А сейчас, когда лето в разгаре, и тем более! Последние несколько постов знойной бразильской красотки посвящены съемке в бассейне. Она примерила голубой купальник, который подчеркнул ее аппетитные формы, а также дополнила пляжный образ множеством летних украшений.

На новом фото она позирует, повернувшись в профиль и откинув мокрые волосы назад. Стоит ли говорить, что накачанный пресс, точеные руки и пышная грудь модели просто свели с ума поклонников? Они принялись писать Алессандре комплименты, называя самой красивой и желанной. Многие отметили также удачную модель купальника, который выбрада звезда.

Алессандра Амбросио в жаркой фотосессии (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, Алессандра также доказала на днях, что выглядит отлично и без яркого съемочного макияжа, а также роскошных нарядов. Она продемонстрировала свой домашний образ. Модель надела крошечные джинсовые шорты, верх от белого купальника из собственной линии, а также бледно-сиреневого оттенка широкую кофту на пуговицах. Даже дома она не стала отказываться от подвесок: в этот раз любительница цепочек и чокеров подобрала кулон в тон кофте, а также шнурок. Волосы она уложила на прямой пробор, а макияж решила не делать, дав коже отдохнуть.

Что немаловажно: в таком достаточно простом виде она выглядела не хуже, чем на красных дорожках и для съемок глянцевых изданий. Что не оставили без внимания верные фанаты звезды, засыпав ее комплиментами. Что ж, Амбросио их явно заслуживает!

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Автор: Lite