Фигура мечты: Алессандра Амбросио восхитила спортивным телом в откровенном образе

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда показала новый пляжный лук

Алессандра Амбросио радует поклонников горячими пляжными фото круглый год. Но летом их становится максимально много. И фанаты только рады такому положению вещей. Для нового аутфита звезда подиумов выбрала откровенный наряд, который подчеркнул ее точеную фигуру: осиную талию, пышную грудь и длинные стройные ноги. Мама двоих детей легко может позволить себе крошечные джинсовые шорты, пикантное бикини, а также яркие вещи жизнерадостных оттенков. Именно так она и поступила! В довершение своего аутфита Амбросио подобрала очки актуальной формы, а также свои любимые подвески. Девушка позирует на фоне океана, раскинувшись в дизайнерском кресле на роскошной яхте. «Я отплываю», – написала она под фото. Чем вызвала у публики только восторг.

Алессандра на отдыхе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Ты невероятная», «Богиня», «Эти ноги», «Как можно быть такой красивой», «Идеальная», – не перестают сыпаться на экс-«ангела» Victoria's Secret комплименты. И она их по праву заслужила! Чтобы ее тело выглядело столь привлекательно, модель и бизнесвумен не пропускает тренировок и стареется регулярно устраивать себе прогулки и пробежки. Папарацци часто застают Алессандру в спортивных образах именно потому, что она использует каждую свободную минуту, чтобы заняться своим телом. Алессандра обожает йогу и часто пишет в своих сториз, что именно так она видит заботу о себе. А в одной из последних фотосессий для глянца она продемонстрировала невидаую гибкость и спортивную подготовку, примерив самые модные вещи.

Алессандра обожает горячие фото (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ранее мы писали, что Алессандра любит красоваться и в простом домашнем образе. Недавно она представила съемку в крошечных джинсовых шортах, верхе от белого купальника из собственной линии, а также бледно-сиреневого оттенка широкой кофте на пуговицах. В таком достаточно простом виде она выглядела не хуже, чем на красных дорожках и для съемок глянцевых изданий, за что получила массу хвалебных комментариев и лайков.

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Автор: Lite