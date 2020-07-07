Она точно ее мать? Алессандра Амброссио восхитила молодостью на фото с 11-летней дочерью

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда гуляет по берегу океана

Супермодель, экс-ангел Victoria's Secret, Алеcсандра Амброссио порадовала поклонников свежими снимками. На фото она – со своей дочерью. 11-летняя Аня Луиза выглядит уже совсем взрослой девушкой. А еще, как отметили фолловеры, она очень похожа на мать. Вполне возможно, что юная красавица тоже станет знаменитой на весь мир моделью.

Модель с дочерью (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Александра была немногословна и подписала фото просто словами: «Кстати, о моей дочурке…». На фото Алеcсандра и Аня Луиза гуляют по берегу океана в топах и шортах. Алеcсандра прихватила с собой свитер, видимо, чтобы не простыть из-за легкого бриза, который дует с океана. Кстати, модная деталь: поклонники обратили внимание, что шорты Алессандры подвязаны не поясом, а платком. Яркий красный аксессуар особенно хорошо выделяется на фоне синих шорт. И мама, дочка – очень стройные, что тоже не скрылось от глаз поклонников.

Алессандра с детьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, что у Александры также есть сын Ноа, на 4 года младший от Ани Луизы. Но в этот раз мама и дочь решили прогуляться женской компанией. Поклонники звезды сразу же завалили страничку комментариями: «Александра, ты просто красавица, а твоя дочь – настоящий ангел!», «О боги, какая она уже большая, мы ведь помним ее совсем крошкой!», «Алекса, покажи нам Ноа», «Мы хотим еще больше ваших фото, вы такие красавые», «У вас одинаковые глаза!». Многие также отметили, как молодо и очаровательно выглядит Амбросио – словно они с Аней ровесницы.