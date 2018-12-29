Топ-модель по-украински 2: член жюри покидает шоу

Фото: "Топ-модель по-украински" (Новый канал)

Мужчина признался, что оказался на скандальном шоу

Известный член жюри популярного украинского ток-шоу "Топ-модель по-украински" решил покинуть проект. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Было здорово, но на этом этапе я выхожу из игры. Изначально я шел на реалити о моде и моделях, но каким-то неведомым мне образом оказался в скандальном телешоу, где приветствуется пошлость и клоунада, а побеждает не тот, кто ярче на подиуме, а кто громче матерится и дальше плюёт. В итоге мои фавориты и мое мнение стали все чаще не совпадать с эфирной версией", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (instagram.com/kostya.borovski)

Обратим внимание, что речь идет о модельере и исполнителе Константине Боровом.

"Одним словом, проявил слишком много активности, которая, похоже, не совсем вписалась в телевизионные рамки. Но нужно понимать, что люди не меняются: хулигана и нонконформиста по жизни невозможно превратить в паиньку, даже с помощью монтажа", - подчеркнул он.

Подчеркнем, что пользователи сети встретили эту новость с грустью.

"Жаль, что покинули проект. Но ваше творчество продолжается", - сказала пользователь Виктория Шад.

"Очень согласна с твоим впечатление от сезона", - подчеркнул юзер Сергей Гула.

"Жаль, что вы уходите. Самый нормальный эксперт", - сказала пользователь Лилия Садкова.

"Мой любимый судья на проекте. Теперь не на кого будет смотреть", - уточнила юзер Елена Кремлина.

Скриншот комментариев (instagram.com/kostya.borovski)

Кстати, в пятницу, 28 декабря на Новом канале показали 18 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински, который стал финальным.

Напомним, ранее мы публиковали 17 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.