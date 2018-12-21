Топ-модель по-украински: 2 сезон 17 выпуск

В пятницу, 21 декабря на Новом канале покажут 17 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 17 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

Никакого шоколада, картошки фри и булочек! С такими табу модели жили на реалити все 17 недель. Но за шаг до финала Костя Боровский решил снять все гастро-запреты. Эксперт разрешил тройке участников вдоволь наестся бургеров, шаурмы, хот-догов и тортов!

"Модели часто снимаются в рекламе еды, которую приходится поглощать в кадре, – объясняет неожиданное задание эксперт реалити Нового канала Константин Боровский. – Сегодня у ребят многослойная задача: нужно очень эстетично есть, выглядеть привлекательно и совместить чопорность эпохи Возрождения и свободу людей, которые обедают фастфудом. Все это должно выглядеть очень эклектично".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Белоснежные жабо, черные платья в пол и элегантный костюм из бархата – образы от стилистов реалити мгновенно превратили тройку полуфиналистов в светских дам и джентльмена.

"Мне очень нравятся food-сьемки, – признается Яна Кутишевская. – Давно мечтала поучаствовать в такой".

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Едва ли не всю съёмочную площадку занимал стол, который ломился от еды. Трехъярусный торт, куры гриль, чипсы, попкорн, соленья, нагетсы… Все это участники превратили в совершенно несъедобный фастфуд-винегрет, когда затеяли драку. По площадке летали пластиковые тарелки и фейерверки из попкорна. Оливки, картошка фри, взбитые сливки были у участников в волосах, на костюмах и даже в носу!

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Не пропустите полуфинал реалити Топ-модель по-украински, чтобы узнать, кто поборется за победу в финале уже в эту пятницу, 21 декабря, в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее мы публиковали 16 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.