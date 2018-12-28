Топ-модель по-украински: 2 сезон 18 выпуск

В пятницу, 28 декабря на Новом канале покажут 18 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински, который станет финальным.

Смотреть 2 сезон 18 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

Полуфиналист Топ-модель по-украински рассказал всю правду об отношениях с Катей Польченко.

"От любви до ненависти", – так охарактеризовал парень свое общение с самой экспрессивной участницей модельного реалити.

"Катя сильно запала мне в душу, – признается Дима Сукач, отвечая на вопросы подписчиков во время онлайн-конференции на сайте Нового канала. – Она полностью мой типаж внешне: беби-фейс, светлые волосы, голубые глаза. Первое впечатление: милая и светлая девочка. Когда мы поняли, что наша симпатия взаимна, очень испугались. Не понимали, как отреагируют эксперты. Видели, как катятся в пропасть перспективы Алисы и Вани, которые нырнули в омут с головой. На Топ-модель по-украински нужно ежедневно фигачить, иначе вылетишь одним из первых. Мы серьезно поговорили. Катя призналась, что она начала терять контроль над собой, растворяться во влюбленности, и ее это тоже напугало. Проект был для нас важнее чувств".

Дима Сукач. Фото: Пресс-служба Нового канала

За такую расстановку приоритетов ребят можно даже похвалить, но когда между влюбленными пробежала черная кошка, оставалось загадкой. Все оставшиеся недели на реалити Катя и Дима были заклятыми врагами. Они дрались и скандалили едва ли не на каждой съемке.

"Для меня это тоже тайна, – говорит участник реалити. – Серьезно, я не понимаю, что произошло. Но все стало резко плохо. Мы начали раздражать друг друга. И пару раз Катя даже наставила мне синяков".

Катя Польченко. Фото: Пресс-служба Нового канала

Сейчас у Димы и Кати приятельские отношения. Первым пойти на мировую предложил парень.

"Недавно у нас была общая съемка для глянца, – говорит Дима Сукач. – На работе мы абстрагировались от всяких эмоций и сосредоточились на результате. После поговорили и немного разрешили наши конфликты. Я очень отходчивый, не могу долго держать зла. Надеюсь, что когда-то мы сможем стать хорошими друзьями, и даже подпишемся друг на друга в социальных сетях".

Финал Топ-модель по-украински в эфире Нового канала уже сегодня, 28 декабря, в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее мы публиковали 17 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.