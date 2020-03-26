Топ-5 выступлений первых этапов шоу Голос країни-10, которые всколыхнули сеть YouTube

Слепые прослушивания и вокальные бои юбилейного сезона шоу Голосу країни уже позади. В минувшее воскресенье на проекте стартовал новый этап шоу - «нокауты». Организаторы проекта решили «удлинить» этот этап шоу, в связи с переносом прямых эфиров из-за карантина. Поэтому зрителей ждут сразу четыре выпуска программы, отснятых заранее, каждая из которых посвящена отдельной команде. Во время вокальных нокаутов, впервые за всю историю шоу изменили правила - отныне тренеры имеют право забрать в свою команду участника среди тех, кто не прошел дальше.

А пока зрители и поклонники проекта гадают, кто попадет на стулья ожидания во время нокаутов и кто из участников попадет в прямых эфиров, вспомним самые яркие выступления из предыдущих этапов шоу в десятом сезоне. Кто знает, возможно среди них есть будущий победитель главной битвы эпохи.

Индира Едильбаева – 3,6 млн просмотров на YouTube

Одной из самых ярких участниц третьего эпизода слепых прослушиваний стала Индира Едильбаева из Алматы (Казахстан). Девушка приехала на шоу, чтобы стать известной певицей и опорой для своей мамы. Из-за нехватки средств, о занятиях в музыкальной школе речи не было, поэтому она пела на улице и дома. На сцене «Голосу країни-10» Индира исполнила песню «Мелодія» группы THE HADRKISS и смогла развернуть все четыре красных кресла. Тина Кароль назвала участницу музой, которая влюбила в себя всех, а MONATIK сказал, что с Индирой в команде он очень четко видит победу. Девушка сделала свой выбор и пошла к команде тренера, который повернулся к ней с первых нот - к Дану Балану.

Виталий Окс – 3,2 млн просмотров на YouTube

Покорило сердца зрителей и выступление 16-летнего Виталия Окса из Львова. Парень столкнулся с буллингом от одноклассников, которые смеялись над ним из-за того, что он занимался музыкой вместо того, чтобы проводить время со сверстниками. На сцене Виталий трогательно спел хит Billie Eilish «Lovely», развернул три красных кресла и выбрал команду Тины Кароль.

Оля Мельник – 2,6 млн просмотров на YouTube

В этом сезоне триумфально вернулась на «Голос країни» Ольга Мельник, которая шла к своей мечте долгих шесть лет. Девушка уже принимала участие в четвертом сезоне шоу и заняла третье место в финале, но не смогла воспользоваться своим шансом стать звездой из-за травмы спины. Девушка исполнила хит Billie Eillish «Lovely» и с первых секунд развернула четыре тренерских кресла. Меньше чем за неделю выступление девушки собрало более 800 000 просмотров на официальном YouTube канале «Голосу країни». Девушка своим мощным голосом и уникальным тембром смогла растрогать тренеров, которые сразу же сошлись во мнении, что Ольга имеет высокие шансы на победу в шоу.

Дарья Петрожицкая и Даниэль Салем – 1,9 млн просмотров на YouTube

Среди выступлений из вокальных батлов, всколыхнул сеть певческий дуэт звезды сериала «Папік» Дарьи Петрожицкой и телеведущего и актера Даниэля Салема. Участники признались, что стали настоящими друзьями на проекте. Их драматическое исполнение песни «Позвони мне, позвони» собрало на официальной странице проекта в YouTube уже более 1,9 млн просмотров. Кстати, после вокального боя оба участника остались в проекте - Тина Кароль оставила на проекте Даниэля, а Дан Балан «украл» Дарью в свою команду.

Мария Кондратенко и Ерлан Баибазаров – 1,7 млн просмотров на YouTube

Отличилось на вокальных батлах и выступление подопечных из команды ПТП и NK - звезды сериала «Школа» Марии Кондратенко и парня из Казахстана, который открыл певческий талант, исполняя песню в караоке, - Ерлана Баибазарова. Участники на сцене спели песню «Сильно» MONATIKa и своим искренним исполнением смогли растрогать не только зрителей в зале, но и звездных тренере, которые после выступления аплодировали участникам стоя. По результатам вокального поединка в следующий этап шоу прошел Ерлан, а Марию «украл» в свою команду MONATIK. Поэтому двое участников остались в проекте и продолжили участие в вокальном шоу.

Напомним, первыми за победу в «нокаутах» соревновались участники из команды MONATIK, к прямым эфирам из этой команды попали: мультиинструменталист из детского дома Сергей Асафатов, бэк-вокалистка MONATIKа Лида Ли, современный гуцул Сергей Роман и кавер-вокалистка из Харькова Мелен Пасса. Уже в это воскресенье за ​​участие в прямых эфирах будут бороться подопечные команды Дана Балана.

Смотрите «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1»