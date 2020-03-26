Топ-5 виступів перших етапів шоу Голос країни-10, які сколихнули мережу YouTube

Сліпі прослуховування та вокальні бої ювілейного сезону «Голосу країни» вже позаду. Минулої неділі на проекті стартував новий етап шоу – «нокаути». Організатори проекту вирішили «подовжити» цей етап шоу, у зв’язку з перенесенням прямих ефірів через карантин. Тож на глядачів чекають одразу чотири випуски програми, відзнятих заздалегідь, кожна з яких присвячена окремій команді. Під час вокальних нокаутів, вперше за всю історію шоу змінили правила - відтепер тренери мають право забрати в свою команду учасника серед тих, хто не пройшов далі.

А поки глядачі та шанувальники проекту гадають, хто потрапить на стільці очікування під час нокаутів та хто з учасників потрапить до прямих ефірів, пригадаймо найяскравіші виступи з попередніх етапів шоу в десятому сезоні. Хто знає, можливо серед них є майбутній переможець головної битви епохи.

Індіра Едільбаєва – 3,6 млн переглядів на YouTube

Однією з найяскравіших учасниць третього епізоду сліпих прослуховувань стала Індіра Єдільбаєва з Алмати (Казахстан). Дівчина приїхала на шоу, щоб стати відомою співачкою та опорою для своєї мами. Через брак коштів, про заняття в музичній школі мови не було, тому вона співала на вулиці і вдома. На сцені «Голосу країни-10» Індіра виконала пісню «Мелодія» гурту THE HADRKISS та змогла розвернути усі чотири червоних крісла. Тіна Кароль назвала учасницю музою, яка закохала всіх у себе, а MONATIK сказав, що з Індірою у команді він дуже чітко бачить перемогу. Дівчина зробила свій вибір і пішла до команди тренера, який повернувся до неї з перших нот – до Дана Балана.

Віталій Окс – 3,2 млн переглядів на YouTube

Підкорив серця глядачів і виступ 16-річного Віталія Окса зі Львова. Хлопець зіткнувся з булінгом від однокласників, які кепкували з нього через те, що він займався музикою замість того, щоб проводити час з однолітками. На сцені Віталій зворушливо заспівав хіт Billie Eilish «Lovely», розвернув три червоних крісла та обрав команду Тіни Кароль.

Оля Мельник – 2,6 млн переглядів на YouTube

Цього сезону тріумфально повернулась на «Голос країни» Ольга Мельник, яка йшла до своєї мрії довгих шість років. Дівчина вже брала участь у четвертому сезоні шоу і посіла третє місце у фіналі, але не змогла скористатися своїм шансом стати зіркою через травму спини. Дівчина виконала хіт Billie Eillish «Lovely» та з перших секунд розгорнула чотири тренерських крісла. Менше ніж за тиждень виступ дівчини зібрав понад 800 тисяч переглядів на офіційному YouTube каналі «Голосу країни». Дівчина своїм потужним голосом та унікальним тембром змогла розчулити тренерів, які одразу ж зійшлись на думці, що Ольга має високі шанси на перемогу у шоу.

Дар'я Петрожицька і Даніель Салем – 1,9 млн переглядів на YouTube

Серед виступів з вокальних батлів, сколихнув мережу співочий дует зірки серіалу «Папік» Дарини Петрожицької та телеведучого й актора Даніеля Салема. Учасники зізналися, що стали справжніми друзями на проекті. Їх драматичне виконання пісні «Позвони мне, позвони» зібрало на офіційній сторінці проекту на YouTube вже понад 1,5 млн переглядів. До речі, після вокального бою обидва учасника залишилися у проекті – Тіна Кароль залишила на проекті Даніеля, а Дан Балан «вкрав» Дарину до своєї команди.

Марія Кондратенко і Ерлан Баібазаров – 1,7 млн переглядів на YouTube

Відзначився на вокальних батлах і виступ підопічних з команди ПТП та NK - зірки серіалу «Школи» Марії Кондратенко та хлопця з Казахстану, який відкрив співочий талант, виконуючи пісню у караоке, - Єрлана Байбазарова. Учасники на сцені заспівали пісню «Сильно» MONATIKa та своїм щирим виконанням змогли розчулити не лише глядачів у залі, а й зіркових тренері, які після виступу аплодували учасникам стоячи. За результатами вокального двобою до наступного етапу шоу пройшов Єрлан, а Марію «вкрав» до своєї команди MONATIK. Відтак двоє учасників залишилися у проекті та продовжили участь у вокальному шоу.

Нагадаємо, першими за перемогу у «нокаутах» змагалися учасники з команди MONATIK, до прямих ефірів з цієї команди потрапили: мультиінструменталіст із дитячого будинку Сергій Асафатов, бек-вокалістка MONATIKа Ліда Лі, сучасний гуцул Сергій Роман та кавер-вокалістка з Харкова Мелен Пасса. Вже цієї неділі за участь у прямих ефірах замагатимуться підопічні команди Дана Балана.

Дивіться «Голос країни-10» щонеділі о 21:00 на каналі «1+1»