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Тонкости королевского меню: Кейт Миддлтон раскрыла секрет точеной фигуры и осиной талии

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2020 - 19:34
Тонкости королевского меню: Кейт Миддлтон раскрыла секрет точеной фигуры и осиной талии
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Изучаем меню герцогини Кембриджской

Кейт Миддлтон – знаменитая икона стиля, которая привыкла покорять весь мир своим особым чувством вкуса и выверенными образами. Но, будем честны, наверняка герцогиня не смотрелась бы столь изысканно, если бы не ее идеальная стройная фигура. Чтобы держать себя в форме, Кейт не прибегает ни к каким особым уловкам. Весь секрет – в правильном сбалансированном рационе, который содержит много белка, правильных жиров, витаминов и микроэлементов.

Тонкости королевского меню: Кейт Миддлтон раскрыла секрет точеной фигуры и осиной талииКейт славится своей стройностью (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

По словам шеф-повара Кэролин Робб, которая долгое время работала в Кенсингтонском дворце, Кейт сама предпочитала кормить мужа и детей. Герцогиня выросла в обычной семье и с детства привыкла к ежедневной готовке. А вечера, когда вся семья собирается за одним столом, – обязательный ритуал в знаменитой династии. Итак, чем же питается супруга принца Уильяма?

Завтрак

Утро Кейт начинает не с чая или кофе, а с полезного смузи. Любимый вариант коктейля у герцогини включает спирулину, зеленый салат, шпинат, капусту, матча и сельдерей. Выбор завтрака обусловлен тем, что такой напиток содержит массу необходимых организму витаминов и антиоксидантов, а, кроме того, помогает запустить пищеварение.

Тонкости королевского меню: Кейт Миддлтон раскрыла секрет точеной фигуры и осиной талии

Кейт любит готовить сама (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Обед

Кейт старается сделать упор на растительной пище, а потому ни один обед герцогини не обходится без большой порции овощного салата. Также она обожает гаспачо, блюда с ягодами годжи, киноа и другими суперфудами. Такая еда отлично усваивается и не мешает очищению организма, а потому обеспечивает легкость в теле и сияющую кожу.

Ужин

Вечером на столе знаменитого семейства часто можно увидеть любимые блюда мужа Кейт, принца Уильяма. К примеру, жареного цыпленка или карри. Секрет приготовления последнего кроется в том, что герцогиня сама составляет приправы для него. К слову, именно виртуозное умение Миддлтон обращаться со специями сыграло роль в становлении ее в королевской семье. Первое Рождество, которое Кейт отмечала во дворце, запомнилось всем членам династии в том числе и необычным для королевского стола соусом чатни, который приготовила Кейт. С тех пор он стал фаворитом на всех застольях.

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Новости Украины Кейт Миддлтон
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