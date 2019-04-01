От рассвета до заката: что едят на завтрак, обед и ужин Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Перенимаем секреты королевского меню

Статус герцогинь обязывает Меган Маркл и Кейт Миддлтон тщательно следить за манерами, поступками, внешним видом и даже тем, что находится на тарелке. Ведь правильно составленный рацион – первый шаг на пути к здоровью, энергичности и красоте. Разобраться с меню им помогали лучшие диетологи и специалисты по питанию. Почему бы не перенять парочку "королевских" секретов?

Меган Маркл

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл всегда обожала вкусно поесть и ни в чем себе не отказывала, не раз признаваясь в интервью, что не приветствует никакие диеты. Тем не менее, она всегда придерживалась баланса и делала упор на здоровые продукты. Кто не слышал ее знаменитое высказывание о том, что йога, пара авокадо и пляж – главный секрет здоровья и красоты?

С тех пор как она стала герцогиней Сассекской, а особенно забеременела, ее рацион несколько изменился. Так, в нем стало больше качественного белка. И если раньше она могла позволить себе раз в неделю бокал любимого вина и иногда – вредности вроде чипсов, то сейчас не позволяет себе таких вольностей.

А что же ест Меган? Утро она начинает в лучших традициях зож-последователей – со стакана теплой воды с соком лимона. Завтрак она не пропускает, считая его одним из главных приемов пищи. Герцогиня предпочитает овсянку с фруктами или же омлет с овощами. Еще одна опция – питательный зеленый смузи с суперфудами. Также она обожает зеленые соки и вообще – обилие зелени в тарелке.

На обед чаще всего выбирает рыбу или мясо со свежим салатом или запеченными овощами. Также она любит высокобелковые салаты с фасолью или киноа.

На ужин идут стейк из лосося или телятины, а также овощи. Перекусы? Почему бы и нет! Но только полезные: орехи, сухофрукты или тосты с авокадо.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Один из ключевых принципов питания герцогини Кембриджской – простота. Поэтому основа ее меню – сезонные овощи, фрукты и ягоды. Никаких сложных ингредиентов, соусов и уж тем более пирожных. Ну может, иногда. А обычный день она начинает со смузи, главные компоненты которого: спирулина, голубика и зелень.

На обед она, как и Меган, предпочитает нежирное мясо с овощами. А на ужин частенько выбирает что-то овощное. К числу любимых блюд Кейт Миддлтон также относятся карри, севиче (блюдо из рыбы или морепродуктов), табуле (салат из кускуса или булгура с овощами и травами), из десертов – тоффи-пудинг.

К слову, она давно отказалась от обычного молока в пользу растительного. Так как она привыкла в определенному режиму, ей не сложно держать себя в форме. Но если все же герцогиня чувствует, что набрала лишнее, то может провести день на сыроедении, которым, к слову, одно время увлекалась. А какие слабости может себе позволить жена принца Уильяма? Бокал вина, суши и шоколадный мусс.

Напомним, ранее мы писали о секретах красоты Меган Маркл.

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