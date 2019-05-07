Толстуха и жаба: Маша Ефросинина высмеяла Met Gala 2019 (фото)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущую похвалили за отменное чувство юмора

Маша Ефросинина позабавила поклонников целой серией фото, сделанных еще 9 лет назад! Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала фотографии, сделанные во время работы телеведущей на телеканале "Новый канал". Кстати, на одном из фото Маша позирует со своими экс-соведущими по каналу – Сергей Притула и Александр Педан. К слову, Притула и Педан все еще работают на "Новом".

Вернемся же к фото. На снимках Ефросинина позирует в смешных костюмах: толстушки в красном платье, в костюме жабы, гуся и балерины.

В шутку телеведущая подписала фото одним хештегом - #metgala2010.

Отметим, что Met Gala 2019 действительно запомниться серией как эффектных и элегантных, так и весьма нелепых образов. Ряд звезд буквально балансировали на грани оригинальности и китча. Среди выделившихся: Кэти Перри, Джаред Лето, Майкл Лоренцо Ури и другие.

Забавная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники телеведущий пришли в восторг от ее чувства юмора:

"Я тебя обожаю, ты крутая!"

"Аааааааа! Это пять! Рыдаю"

"Образ лягушки мне очень понравился! А вообще Вы в любом образе прекрасна!"

"Притула в лосинах - это бомба"

"Аааа, Маша повеселили такими фотками"

"Это огонь, Маша, как всегда прекрасна!"

"Даже не знаю, какой наряд больше понравился) Маша, Вам все к лицу)"

"Жабка і Притула, самі класні"

"Монсеррат Кабалье)"

"Помню эти образы еще со программы "Сделай мне смешно", было нереально круто"

"Маша, вами можно только восхищаться, вы красотка в любом образе и наряде. А вот кому-то если что не нравиться, пускай удаляться и не напрягаются, писать разную чушь... Маша, а вам респект, спасибо за ваш позитив"

"Какие же вы классные"

Напомним, ранее мы подбирали топ-7 самых эффектных нарядов: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие.

Также ранее Джиджи и Белла Хадид на Met Gala 2019: соблазнительный ангел и чувственный демон.