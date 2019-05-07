ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Толстуха и жаба: Маша Ефросинина высмеяла Met Gala 2019 (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2019 - 16:31
Толстуха и жаба: Маша Ефросинина высмеяла Met Gala 2019 (фото)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущую похвалили за отменное чувство юмора

Маша Ефросинина позабавила поклонников целой серией фото, сделанных еще 9 лет назад! Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала фотографии, сделанные во время работы телеведущей на телеканале "Новый канал". Кстати, на одном из фото Маша позирует со своими экс-соведущими по каналу – Сергей Притула и Александр Педан. К слову, Притула и Педан все еще работают на "Новом".

Вернемся же к фото. На снимках Ефросинина позирует в смешных костюмах: толстушки в красном платье, в костюме жабы, гуся и балерины.

В шутку телеведущая подписала фото одним хештегом - #metgala2010.

Отметим, что Met Gala 2019 действительно запомниться серией как эффектных и элегантных, так и весьма нелепых образов. Ряд звезд буквально балансировали на грани оригинальности и китча. Среди выделившихся: Кэти Перри, Джаред Лето, Майкл Лоренцо Ури и другие.

 

Забавная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники телеведущий пришли в восторг от ее чувства юмора:

  • "Я тебя обожаю, ты крутая!"
  • "Аааааааа! Это пять! Рыдаю"
  • "Образ лягушки мне очень понравился! А вообще Вы в любом образе прекрасна!"
  • "Притула в лосинах - это бомба"
  • "Аааа, Маша повеселили такими фотками"
  • "Это огонь, Маша, как всегда прекрасна!"
  • "Даже не знаю, какой наряд больше понравился) Маша, Вам все к лицу)"
  • "Жабка і Притула, самі класні"
  • "Монсеррат Кабалье)"
  • "Помню эти образы еще со программы "Сделай мне смешно", было нереально круто"
  • "Маша, вами можно только восхищаться, вы красотка в любом образе и наряде. А вот кому-то если что не нравиться, пускай удаляться и не напрягаются, писать разную чушь... Маша, а вам респект, спасибо за ваш позитив"
  • "Какие же вы классные"

Напомним, ранее мы подбирали топ-7 самых эффектных нарядов: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие

Также ранее Джиджи и Белла Хадид на Met Gala 2019: соблазнительный ангел и чувственный демон

С годами все лучше: Маша Ефросинина заворожила сеть неувядающей внешностью 17 лет со дня знакомства: Маша Ефросинина вызвала бурю эмоций трогательными фото с мужем
Новости Украины Маша Ефросининателеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь