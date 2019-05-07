Товстуха і жаба: Маша Єфросиніна висміяла Met Gala 2019 (фото)

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведучу похвалили за відмінне почуття гумору

Маша Єфросиніна потішила шанувальників цілою серією фото, зроблених ще 9 років тому! Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала фотографії, зроблені під час роботи телеведучою на телеканалі "Новий канал". До речі, на одному з фото Маша позує зі своїми екс-співведучими по каналу - Сергій Притула і Олександр Педан. До речі, Притула і Педан все ще працюють на "Новому".

Повернемося ж до фото. На знімках Єфросиніна позує в смішних костюмах: товстушки в червоній сукні, костюмі жаби, гусака і балерини.

Жартома телеведуча підписала фото одним хештегом - #metgala2010.

Зазначимо, що Met Gala 2019 дійсно запам'ятатися серією як ефектних і елегантних, так і досить безглуздих образів. Ряд зірок буквально балансували на межі оригінальності і кітчу. Серед тих, які виділилися: Кеті Перрі, Джаред Літо, Майкл Лоренцо Урі та інші.

Забавна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники телеведучої прийшли в захват від її почуття гумору:

"Я тебе обожнюю, ти крута!"

"Аааааааа! Це п'ять! Ридаю"

"Образ жаби мені дуже сподобався! А взагалі Ви в будь-якому образі прекрасна!"

"Притула в лосинах - це бомба"

"Аааа, Маша повеселили такими фотками"

"Це вогонь, Маша, як завжди прекрасна!"

"Навіть не знаю, який наряд більше сподобався) Маша, Вам все до лиця)"

"Жабка і Притула, самі класні"

"Монсеррат Кабальє)"

"Пам'ятаю ці образи ще з програми "Зроби мені смішно", було нереально круто"

"Маша, вами можна тільки захоплюватися, ви красуня в будь-якому образі і вбранні А ось комусь якщо щось не подобається, нехай віддалятися і не напружуються, писати різну нісенітницю... Маша, а вам респект, спасибі за ваш позитив"

"Які ж ви класні"

Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-7 найефектніших нарядів: Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа та інші.

Також раніше Джіджі і Белла Хадід на Met Gala 2019: спокусливий ангел і чуттєвий демон.