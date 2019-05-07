Товстуха і жаба: Маша Єфросиніна висміяла Met Gala 2019 (фото)

Телеведучу похвалили за відмінне почуття гумору
Маша Єфросиніна потішила шанувальників цілою серією фото, зроблених ще 9 років тому! Так, на своїй instagram-сторінці Єфросиніна опублікувала фотографії, зроблені під час роботи телеведучою на телеканалі "Новий канал". До речі, на одному з фото Маша позує зі своїми екс-співведучими по каналу - Сергій Притула і Олександр Педан. До речі, Притула і Педан все ще працюють на "Новому".
Повернемося ж до фото. На знімках Єфросиніна позує в смішних костюмах: товстушки в червоній сукні, костюмі жаби, гусака і балерини.
Жартома телеведуча підписала фото одним хештегом - #metgala2010.
Зазначимо, що Met Gala 2019 дійсно запам'ятатися серією як ефектних і елегантних, так і досить безглуздих образів. Ряд зірок буквально балансували на межі оригінальності і кітчу. Серед тих, які виділилися: Кеті Перрі, Джаред Літо, Майкл Лоренцо Урі та інші.
Забавна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники телеведучої прийшли в захват від її почуття гумору:
Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-7 найефектніших нарядів: Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа та інші.
Також раніше Джіджі і Белла Хадід на Met Gala 2019: спокусливий ангел і чуттєвий демон.