Тодоренко подловила Топалова за необычным занятием на экскурсии в Палеромо

Ведущая с мужем отправилась на солнечную Сицилию
Регина Тодоренко и Влад Топалов – молодые активные родители, которые редко могут позволить себе побыть наедине и никуда не спешить. Ведущая призналась, что в роли молодой работающей мамы ей приходиться нелегко – она мало спит, пропадает на съемках и очень устает. Поэтому звезда "Орла и Решки" приняла решение обязательно брать два выходных в неделю и откладывать в сторону дела ради досуга с сыном Михаилом и мужем. Регина также продолжает активно путешествовать и использует любую возможность вырваться из дома и посмотреть мир. В этот раз у нее была уважительная причина – день рождения Влада. Пара решила махнуть в Италию и посмотреть уютный городок Палеромо на Сицилии. Правда, во время экскурсии певец …. уснул!
Ведущая разместила забавные снимки мужа, который так "увлекся" происходящим в экскурсионном автобусе, что оказался в объятиях Морфея. Также Влад прилег на лавочке в сквере, не обращая внимания на происходящее вкруг.
"Муж на экскурсии", - коротко подписала забавный фотосет Регина-путешественница.
Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
Среди множества кадров можно увидеть и фото ведущей – она позирует в белом платье в горошек и лучезарно улыбается. Также девушка опубликовала ряд красочных фотооткрыток из сердца Сицилии.
Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
Комментарии Регины так и пестрили шуткам об усталости Влада во время насыщенного прогулки по Палермо. Поклонницы девушки признались, что их вторые половинки часто аналогично реагируют на культурную программу.
Фото: Регина Тодоренко на экскурсии по Палермо (instagram.com/reginatodorenko)
Скриншот комментариев
Кстати, Регина Тодоренко покорила солнечным фотосетом на Сицилии.