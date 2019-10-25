"Сильно люблю": Тодоренко оторвалась в Италии с именинником Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая позабавила сеть счастливыми кадрами с мужем

Регина Тодоренко не упускает ни малейшей возможности попутешествовать и исследовать новые страны и города, не даром она исколесила практически весь мир вместе с тревел-шоу "Орел и Решка". В этот раз повод выбраться из дому у ведущей был уважительный и приятный – день рождения любимого мужа Влада Топалова. В недавнем интервью Регина откровенно рассказала о том, как они оба изменились после рождения сына Михаила. Шоувумен оригинально обратилась к любимому и показала совместное фото из терминала аэропорта – пара улетело в Палермо на Сицилию.

Ведущая обратилась к мужу, рассекретив его домашние прозвища. Влад нежно прикоснулся губами к виску жены, словно в знак благодарности.

"С Днем Варения, мой пухлый друг! Жирная курочка. Я люблю тебя сильно! И с Годовщиной!" - написала она под уютным снимком.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Позже она опубликовала веселое видео с Владом. В ролике пара едит в экскурсионном двухэтажном автобусе с открытым верхом и с интересом рассматривает улицы и площади Палермо. "С днем рождения!" - весело прокричала на камеру ведущая и поцеловала мужа.

Поклонники звезд присоеденились к поздравлениям и умилились трогательным отношениям Регины и Влада.

Какая вы классная пара! С Днем Рождения и хорошего отдыха!

Регина прям светится. Счастливые видно, это классно

Как же Владу повезло с Вами!

Красивая пара! Владик так посвежел и похорошел с тобой, Регина!

Красивые и счастливые, молодцы ребята!

Регина, Влад, какие же вы красивые

Какие вы классные, обожаю вас

Скриншот комментариев

Влад, в свою очередь, также опубликовал смешное фото. Он показал эмоциональный снимок из автобуса и оставил к нему подпись: "Эй! 35-ый! Погоди..... Притормози! Все мысли и слова будут позже сегодня..... А пока – отдых".

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Влад Топалов высказался об откровенном фото жены Регины Тодоренко.