Тодоренко підловила Топалова за незвичним заняттям на екскурсії по Палеромо

Ведуча з чоловіком вирушила на сонячну Сицилію
Регіна Тодоренко і Влад Топалов – молоді активні батьки, які рідко можуть дозволити собі побути наодинці і нікуди не поспішити. Ведуча зізналася, що в ролі молодої працюючої мами їй доводиться нелегко – вона мало спить, пропадає на зйомках і дуже втомлюється. Тому зірка "Орла і Решки" прийняла рішення обов'язково брати два вихідних в тиждень і відкладати в сторону справи заради дозвілля з сином Михайлом і чоловіком. Регіна також продовжує активно подорожувати і використовує будь-яку можливість вирватися з дому і подивитися світ. В цей раз у неї була поважна причина – день народження Влада. Пара вирішила махнути до Італії і подивитися затишне містечко Палеромо на Сицилії. Правда, під час екскурсії співак .... заснув!
Ведуча розмістила кумедні знімки чоловіка, який так "захопився" тим, що відбувається в екскурсійному автобусі, що опинився в обіймах Морфея. Також Влад приліг на лавці у сквері, не звертаючи уваги на те, що відбувається навкруги.
"Чоловік на екскурсії", - коротко підписала цікавий фотосет Регіна-мандрівниця.
Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
Серед безлічі кадрів можна побачити і фото ведучої – вона позує в білому платті в горошок і променисто посміхається. Також дівчина опублікувала низку мальовничих фотолистівок з серця Сицилії.
Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
Коментарі Регіни так і рясніли жартами про втому Влада під час насиченої прогулянки по Палермо. Шанувальниці дівчаини зізналися, що їх другі половинки часто аналогічно реагують на культурну програму.
Фото: Регіна Тодоренко на екскурсії Палермо (instagram.com/reginatodorenko)
Скріншот коментарів
До речі, Регіна Тодоренко підкорила сонячним фотосетом на Сицилії.