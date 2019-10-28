Тодоренко підловила Топалова за незвичним заняттям на екскурсії по Палеромо

Регіна Тодоренко і Влад Топалов – молоді активні батьки, які рідко можуть дозволити собі побути наодинці і нікуди не поспішити. Ведуча зізналася, що в ролі молодої працюючої мами їй доводиться нелегко – вона мало спить, пропадає на зйомках і дуже втомлюється. Тому зірка "Орла і Решки" прийняла рішення обов'язково брати два вихідних в тиждень і відкладати в сторону справи заради дозвілля з сином Михайлом і чоловіком. Регіна також продовжує активно подорожувати і використовує будь-яку можливість вирватися з дому і подивитися світ. В цей раз у неї була поважна причина – день народження Влада. Пара вирішила махнути до Італії і подивитися затишне містечко Палеромо на Сицилії. Правда, під час екскурсії співак .... заснув!

Ведуча розмістила кумедні знімки чоловіка, який так "захопився" тим, що відбувається в екскурсійному автобусі, що опинився в обіймах Морфея. Також Влад приліг на лавці у сквері, не звертаючи уваги на те, що відбувається навкруги.

"Чоловік на екскурсії", - коротко підписала цікавий фотосет Регіна-мандрівниця.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Серед безлічі кадрів можна побачити і фото ведучої – вона позує в білому платті в горошок і променисто посміхається. Також дівчина опублікувала низку мальовничих фотолистівок з серця Сицилії.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Коментарі Регіни так і рясніли жартами про втому Влада під час насиченої прогулянки по Палермо. Шанувальниці дівчаини зізналися, що їх другі половинки часто аналогічно реагують на культурну програму.

Фото: Регіна Тодоренко на екскурсії Палермо (instagram.com/reginatodorenko)

Видно, що чоловікові дуже подобається

Відчувається, яка цікава екскурсія

Регіна, можна запускати флешмоб чоловіків на екскурсії

У мене так само було з чоловіком в Барселоні

Кайфує

Чим Ви вночі займалися, що Влад спить скрізь?

Притомився Влад

Зате відпочив 100%

Ушатала

Ви кльові!

Скріншот коментарів

До речі, Регіна Тодоренко підкорила сонячним фотосетом на Сицилії.