ТНМК презентовали новую рождественскую видеоработу и анонсировали рождественский тур

Новая видеоработа от ТНМК – яркие воспоминания о теплом акустическом вертепе, который состоялся в прошлом году. Неординарная программа группы «Танок на майдані Конґо» – это концерт, где музыканты становятся известными персонажами украинского народного творчества, а между песнями собственного авторства устраивают мини-спектакли о рождественских традициях, но с современной интерпретацией.

В видеоработе можно увидеть и услышать самые яркие моменты выступления, почувствовать атмосферу Рождества на современный лад от ТНМК. Ролик изображает лучшие фрагменты концерта, который по своей сути напоминает настоящий спектакль, ведь певцы и музыканты – это актеры, которые удачно перевоплотились в свои роли. Черта сыграл изобретатель идеи такого неординарного формата – Олег «Фагот» Михайлюта. Кроме того, автор либретто Александр «Фоззи» Сидоренко исполнил роль Сиониста, которая идеально подходила к типажу и актерскому мастерству музыканта. Другими персонажами стала вся команда группы: Андрей Чудля – Ирод, Виктор Корженко – Царь, Евгений Гусь – Смерть, Константин Жуйков – Царь, Александр Шиманский – Ангел, Ярослав Веревкин – Царь.

ТНМК - Теплый Акустический Рождественский Вертеп

Атмосфера видео – теплая и новогодняя. Эпизоды с философскими речами и шутками актеров, которые точно описывают будничные заботы 21 века (о продаже земли, деньги, мечты на Рождество и о том, что всегда нужно начинать с себя), гармонично сочетаются с песнями группы и элементами рождественских композиций, которые группа адаптировал к новогодней тематике. Можно услышать элементы известной украинской песни «Щедрый» в обработке группы ТНМК, «В наступному», «Янголи», «Різдво – Рок-н-рол», «Та ти шо».

Именно программу, изображенную в видеоролике, ТНМК будет играть в туре в январе 2020 года.

В январе ТНМК поедут с рождественским вертепом по городам Украины!

На прошлое Рождество группа Танок на майдане Конго решил добавить к своей обойме еще одну специальную программу – теплый акустический вертеп.

Олег «Фагот» Михайлюта (автор идеи, который сразу забронировал за собой роль Черта): «У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать нечто такое, чего раньше не делали».

Александр «Фоззи» Сидоренко (автор либретто): «Я написал каждому актеру стихи, пытаясь перенести классические вертепные роли на нас и сохранить ощущение праздника, добавив немного свежего перца: мой персонаж (Сионист), например, в своей речи подчеркивает необходимость введения в Украине рынка земли. Все имеют свои роли и даже наш технический директор (Смерть) в конце концов имеет слово».

Персонажи вертепа ТНМК:

Андрей Чудля (DJ) – Ирод;

Виктор Корженко (барабаны) – Царь;

Евгений Гусак (технический директор) – Смерть;

Константин Жуйков (бас) – Царь;

Александр Шиманский (фортепиано, труба) – Ангел;

Фагот – Черт;

Фоззи – Сионист;

Ярослав Веревкин (гитара) – Царь;

Первый концерт вертепа состоялся в январе 2019 года в Киеве, в «Caribbean Club», после чего было решено развить успех специальным туром, который стартует в начале 2020 года Накануне тура выйдет фильм, в котором можно будет увидеть кусочки праздничных интермедий и песен, из которых и состоит теплый акустический вертеп от ТНМК.