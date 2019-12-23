ТНМК презентували нову різдвяну відеороботу та анонсували різдвяний тур

Нова відеоробота від ТНМК – яскраві спогади про теплий акустичний вертеп, що відбувся минулоріч. Неординарна програма гурту «Танок на майдані Конґо» – це концерт, де музиканти стають відомими та персонажами української народної творчості, а між піснями власного авторства влаштовують міні-вистави про різдвяні традиції, але із сучасною інтерпретацією.

У відеороботі можна побачити та почути найяскравіші моменти виступу, відчути атмосферу Різдва на сучасний лад від ТНМК. Ролик зображує найкращі фрагменти концерту, що по своїй суті нагадує справжній спектакль, адже співаки та музиканти – це актори, що вдало перевтілилися у свої ролі. Чорта зіграв винахідник ідеї такого неординарного формату – Олег «Фагот» Михайлюта. Крім того, автор лібрето Олександр «Фоззі» Сидоренко виконав роль Сіоніста, яка ідеально підходила до типажу та акторської майстерності музиканта. Іншими персонажами стала вся команда гурту: Андрій Чудля – Ірод, Віктор Корженко – Цар, Євген Гусак – Смерть, Костянтин Жуйков – Цар, Олександр Шиманський – Янгол, Ярослав Верьовкін – Цар.

ТНМК - Теплий Акустичний Різдвяний Вертеп

Атмосфера відео – тепла та новорічна. Епізоди з філософськими промовами та жартами акторів, які влучно описують буденні турботи 21 століття (про продаж землі, гроші, мрії на Різдво та про те, що завжди потрібно починати з себе), гармонійно поєднуються з піснями гурту та елементами різдвяних композицій, які гурт адаптував до новорічної тематики. Можна почути елементи відомої української пісні «Щедрий» в обробці гурту ТНМК, «В наступному», «Янголи», «Різдво – Рок-н-рол», «Та ти шо».

Саме програму, зображену у відеоролику, ТНМК гратиме в турі в січні 2020 року.

В січні ТНМК поїдуть всім різдвяним вертепом містами України!

На минуле Різдво гурт Танок на майдані Конґо вирішив додати до своєї обойми ще одну спеціальну програму – теплий акустичний вертеп.

Олег «Фагот» Михайлюта (автор ідеї, який відразу забронював за собою роль Чорта): «В нас є кілька різдвяних пісень, є акустична програма, яку ми зазвичай граємо в театрах. Цього разу ми вирішили все це поєднати, додати, перемішати і показати щось таке, чого раніше не робили».

Олександр «Фоззі» Сидоренко (автор лібрето): «Я написав кожному актору вірші, намагаючись перенести класичні вертепні ролі на нас і зберегти відчуття свята, трохи додавши свіжого перцю: мій персонаж (Сіоніст), наприклад, у своїй промові наголошує на необхідності введення в Україні ринку землі. Всі мають свої ролі і навіть наш технічний директор (Смерть) врешті решт має слово».

Персонажі вертепу ТНМК:

Андрій Чудля (DJ) – Ірод;

Віктор Корженко (барабани) – Цар;

Євген Гусак (технічний директор) – Смерть;

Костянтин Жуйков (бас) – Цар;

Олександр Шиманський (фортепіано, труба) – Янгол;

Фагот – Чорт;

Фоззі – Сіоніст;

Ярослав Верьовкін (гітара) – Цар;

Перший концерт вертепу відбувся в січні 2019 року в Києві, в «Caribbean Club», після чого було вирішено розвинути успіх спеціальним туром, який стартує на початку 2020 року. Напередодні туру вийде фільм, в якому можна буде побачити шматочки святкових інтермедій та пісень, з яких і складається теплий акустичний вертеп від ТНМК.