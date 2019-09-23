Тина Кароль засветила стройные ножки в роскошном платье с пикантным разрезом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка восхитила выбором наряда для эфира Танцев со звездами

22 сентября состоялся пятый эфир шоу Танцы со звездами, по результатам которого проект весьма неожиданно покинула пара MARUV и JAY. Тина Кароль. которая вместе с Юрием Горбуновым является постоянной ведущей танцевального действа, восхитила своим выбором наряда для нового выпуска.

Артистка блистала в шикарном атласном платье в пол розового цвета. Изюминкой наряда является черная вставка в районе бюста, украшенная сверкающими камнями, а также пикантный разрез спереди, который позволял полюбоваться на стройные ножки артистки.

Дополнили эффектный образ босоножки на каблуке и красиво уложенные волнами волосы. На своей странице в Instagram Тина поделилась бумеранг-видео с эфира, на котором она игриво идет прямо на камеру.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Кто автор впечатляющего лука, Кароль пока что не раскрыла, однако ранее певица рассказывала в интервью, что ее костюмы для шоу делают украинские дизайнеры.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Восхищенные подписчики осыпали любимую артистку лавиной комплиментов, восторгаясь ее нарядом и соблазнительными формами.

Ну классная, классная

Ця сукня, ох Тiна. дуже личить цей колiр, вау вау вау вау вау

Наша красотка!!!!

С такой походкой только на красную дорожку

ГарнА КицЯ

девушка-огонь

вызывайте мчс

Солнышко наше улыбчастое

Така вишукана і грайлива, шо гаплик. Тільки бачу Тіну, зразу настрій догори

Красотка наша

Чарівниця

Новый стиль - розовая помада. Тинуля ты просто богиня

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль потрясла своим кардинальным перевоплощением в короткометражной ленте под названием "Бывшие". В фильме певицу не узнать, ведь она кардинально изменила внешность: предстала без красной помады и в черном коротком парике.

Ранее Тина Кароль показала редкое фото своей мамы, которая на днях отпраздновала юбилей.