Тина Кароль засветила стройные ножки в роскошном платье с пикантным разрезом

Артистка восхитила выбором наряда для эфира Танцев со звездами
22 сентября состоялся пятый эфир шоу Танцы со звездами, по результатам которого проект весьма неожиданно покинула пара MARUV и JAY. Тина Кароль. которая вместе с Юрием Горбуновым является постоянной ведущей танцевального действа, восхитила своим выбором наряда для нового выпуска.
Артистка блистала в шикарном атласном платье в пол розового цвета. Изюминкой наряда является черная вставка в районе бюста, украшенная сверкающими камнями, а также пикантный разрез спереди, который позволял полюбоваться на стройные ножки артистки.
Дополнили эффектный образ босоножки на каблуке и красиво уложенные волнами волосы. На своей странице в Instagram Тина поделилась бумеранг-видео с эфира, на котором она игриво идет прямо на камеру.
Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Кто автор впечатляющего лука, Кароль пока что не раскрыла, однако ранее певица рассказывала в интервью, что ее костюмы для шоу делают украинские дизайнеры.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)
Восхищенные подписчики осыпали любимую артистку лавиной комплиментов, восторгаясь ее нарядом и соблазнительными формами.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль потрясла своим кардинальным перевоплощением в короткометражной ленте под названием "Бывшие". В фильме певицу не узнать, ведь она кардинально изменила внешность: предстала без красной помады и в черном коротком парике.
Ранее Тина Кароль показала редкое фото своей мамы, которая на днях отпраздновала юбилей.