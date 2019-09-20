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"Невероятно красивая": Тина Кароль показала редкое фото мамы-именинницы

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.09.2019 - 10:38
"Невероятно красивая": Тина Кароль показала редкое фото мамы-именинницы
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица поздравила маму с 60-летием

Тина Кароль регулярно радует многотысячную армию поклонников своими снимками с фотосессий, различных мероприятий, а также успевшими полюбиться фанам архивными кадрами, но вот фото ее семье найти в сети не так-то просто. Если звезда периодически балует фолловеров появлением в ленте сына Вениамина, причем, в основном в сториз, то родителей поп-дивы мало кто знает в лицо. Разве что в сети можно увидеть детские и школьные фото юной звезды с мамой Светланой Андреевной и папой Григорием Самуиловичем. Но на этот раз опубликовать снимок родного человека у певицы был очень весомый.

Дело в том, что в четверг, 19 сентября, мама Тины отпраздновала 60-летний юбилей. По такому случаю звезда показала фото именинницы. Мама поп-дивы со стильной короткой прической в нежно-розовом наряде со сетчатой вставкой, бусинками-жемчужинами и аккуратными объемными цветами, а также праздничным макияжем позирует на камеру.

"Ты сегодня невероятно красивая. С днем рождения, мама!" - подписала кадр певица.

&quot;Невероятно красивая&quot;: Тина Кароль показала редкое фото мамы-именинницы

Фото: мама Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

Кстати, в прошлом году на фан-страничке Тины появилось свадебное фото ее родителей – в конце августа они отметили 39-летие совместной жизни, а значит, в этом году их крепкому союзу исполнилось 40 лет! Тогда поклонники увлеченно гадали, на кого больше похожа звезда – на маму или на папу?

&quot;Невероятно красивая&quot;: Тина Кароль показала редкое фото мамы-именинницы

Фото: родители Тины Кароль instagram.com/tinakarol_fantina

Ранее Тина Кароль растрогала сеть фото с сыном Вениамином. Певица показала, как общается с мальчиком по видеосвязи, ведь сейчас он живет и учиться в Великобритании. 10-летний Вениамин приезжает к маме на каникулы.

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