С короткой стрижкой и без красной помады: вышел фильм "Бывшие" с Тиной Кароль

Тина Кароль (фото: пресс-служба)

Для своей первой роли певица кардинально изменила внешность

Тина Кароль не только экспериментирует со стилем и примеряет на себя не только новые образы, но и новые амплуа. Как-то она призналась, что давно мечтала сняться в кино и попробовать себя в актерской профессии. И ее мечта сбылась! Поп-дива потрясла своим кардинальным перевоплощением в короткометражной лете под названием "Бывшие". В четверг, 19 сентября, состоялась премьера фильма, главную роль в котором исполнила Тина Кароль. Картина появилась на официальном YouTube-канале певицы.

Режиссером ленты выступил Евгений Баранов, а сама картина уже получила признание кинокритиков. Фильм удостоился первых премий на ряде международных кинофестивалях. Например, победу в номинации "Лучший короткометражный фильм" на Международном кинофестивале Best Shorts Competition. Игру украинской звезды также оценили по достоинству - Тина Кароль получила награду за "Лучшую женскую роль" на Международном кинофестивале SFAAF.

В короткометражке "Бывшие" певица играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим возлюбленным, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших парней.

"Бывшие" - это интеллектуальное кино. В нем раскрыт вопрос трудного выбора человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день", - рассказала Виктория Баранова, автор идеи фильма.

Фото: пресс-служба

В киноленте Тину не узнать, ведь она кардинально изменила внешность: предстала перед зрителем без красной помады, в черном коротком парике.

"Тина Кароль - характерная актриса, она существует в фильме на грани игрового и документального кино", - охарактеризовал поп-диву на экране режиссер фильма Евгений Баранов.

Видео: YouTube-канале/TinaKarol

Пользователи сети высоко оценили актерскую игру Тину и оставили немало ободрительных отзывов.

Вот что значит, талантливый человек - талантлив во всем

Я в шоке. Это шедевр. Тина просто богиня

10 минут на одном дыхании, шикарно!

Фильм очень хороший! С премьерой! Потрясающая работа

Гениально! Фильм супер! Прекрасная актриса! Жду новых фильмов с Тиночкой!

Мне дуже подобається цей фільм. Він не такий, як інші, він має великий повчальний зміст. Дякую вам, Тіночко, за головну роль - ви зіграли її неперевершено

Скриншот комментариев (YouTube-канале/TinaKarol)

Напомним, недавно Тина Кароль объявила о серии гала-концертов в Киеве под названием "Рождественская история с Тиной Кароль".